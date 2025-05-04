Владелец недвижимости — это лицо, которое фактически управляет и использует недвижимое имущество, но может и не обладать правом собственности. Он имеет право распоряжаться недвижимостью, если это не противоречит законодательству и условиям договора с хозяином. В некоторых случаях владельцем может быть арендатор или лицо, использующее объект на основании доверенности от собственника​.

Различие между владельцем и собственником недвижимости состоит в том, что последний имеет полное право собственности, включая продажу, дарение или передачу прав на жилье другим лицам. Владелец же может только управлять имуществом, но не обладает правом его отчуждения без разрешения собственника.

Основные права владельца недвижимости:

Распоряжение имуществом. Владелец имеет право сдавать недвижимость в аренду, использовать для личных или предпринимательских нужд (например, зарегистрировать офис), если это разрешено законодательством и условиями договора.

Владелец имеет право сдавать недвижимость в аренду, использовать для личных или предпринимательских нужд (например, зарегистрировать офис), если это разрешено законодательством и условиями договора. Права на жилую площадь. Владелец может заселять членов семьи или других лиц, в зависимости от условий собственности и законов о жилищных правах. Например, проживающие лица могут пользоваться квартирой, но без согласия владельца не имеют права заселять других людей.

Владелец обязан содержать имущество в надлежащем состоянии, обеспечивая его сохранность и пригодность для использования. Также на владельце лежит обязанность по уплате коммунальных платежей и соблюдению правил, установленных местными органами власти. Если по вине владельца третьим лицам будет нанесен ущерб (например, затопление соседей), он может быть привлечен к ответственности для его компенсации.