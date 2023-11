Комплекс меблированных апартаментов и таунхаусов Eleganz рядом с автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €662,000

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers ix рада предложить своим клиентам роскошную 1-комнатную квартиру, расположенную на острове Блюватерс, известном как залив Блюватерс от Meraas Основные моменты; Щедрые и гостеприимные основные зоны прибытия и высадки Высотное развитие башни-близнеца на острове Блюуотерс Бесконечный бассейн с потрясающим видом на море Окруженный островом Блювотерс, The Palm & The Walk JBR Бесчисленные рестораны, магазины, развлечения и развлечения Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 982 кв. Прачечная Область магазина Балкон / Терраса тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Зона отдыха Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Бассейн Доступ к пляжу Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Водная активность Спа и Сауна Зона йоги и медитации Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284