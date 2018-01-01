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Комплекс меблированных апартаментов и таунхаусов Eleganz рядом с автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€356,296
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6
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О комплексе

Предлагаются красивые апартаменты с таунхаусы с панорамными видами.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детской площадкой и детским бассейном, зоной барбекю, ухоженным садом, зонами отдыха.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 15 минут
  • Дубай Марина - 14 минут
  • Джумейра-Бич - 16 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 8 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Комплекс меблированных апартаментов и таунхаусов Eleganz рядом с автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€356,296
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