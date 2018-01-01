Комплекс меблированных апартаментов и таунхаусов Eleganz рядом с автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Fashionz by Danube Properties
Удобства и удобства;
2 спальни
2 ванны
без мебели
BUA; 1078 кв.
Частный бассейн
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Досуг и парк
Баскетбол и теннисный корт
Пляжный волейбол
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Спа и Сауна
Доступ к пляжу
Зона йоги и медитации
Шоппинг и супермаркет
сад
Салон красоты
Зона снукера
Мини-гольф
Крикетный шаг
Падель Теннис
Соседство поблизости;
Город производства Дубая – 1,0 км
Midtown b Deyaar – 1,8 км
Источники – 1,9 км
Высоты Победы – 2,1 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, велосипедными и пешеходными дорожками, бассейнами, тренажерными залами, зонами барбекю, круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Кухонная бытовая техника (встроенная вытяжка, холодильник, варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина)
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Бизнес-Бэй - 20 минут
Аэропорт - 15 минут
Экспо 2020 - 15 минут
Спорткомплекс - 5 минут
Мотор-Сити - 5 минут
Royal BIP Real Estate Brokers ix рада предложить своим клиентам роскошную 1-комнатную квартиру, расположенную на острове Блюватерс, известном как залив Блюватерс от Meraas
Основные моменты;
Щедрые и гостеприимные основные зоны прибытия и высадки
Высотное развитие башни-близнеца на острове Блюуотерс
Бесконечный бассейн с потрясающим видом на море
Окруженный островом Блювотерс, The Palm & The Walk JBR
Бесчисленные рестораны, магазины, развлечения и развлечения
Удобства и удобства;
1 спальня
1 ванна
без мебели
BUA; 982 кв.
Прачечная
Область магазина
Балкон / Терраса
тренажерный зал
Район барбекю
Медицинский центр
Зона отдыха
Ресторан и Кафе
Столовая и розничная торговля
Супермаркет и Торговая зона
Бассейн
Доступ к пляжу
Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
Водная активность
Спа и Сауна
Зона йоги и медитации
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284