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Земельные участки в Уругвае

3 объекта найдено
Участок земли в Punta Del Este, Уругвай
Участок земли
Punta Del Este, Уругвай
Эксклюзивная строительная площадка для продажи в частном районе Эль-Пуэртито на берегу крупн…
$385,000
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Участок земли в Уругвай
Участок земли
Уругвай
Отличная партия 600 кв.м. в самом сердце Монтойи в 3 кварталах от пляжа и на высоте, предлаг…
$160,000
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Участок земли в Punta Ballena, Уругвай
Участок земли
Punta Ballena, Уругвай
Красивое место с 360-градусным обзором фотографии не соответствуют действительности. С одной…
$250,000
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