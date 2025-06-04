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Квартиры в Уругвае

Мальдонадо
4
Punta Del Este
4
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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 3 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Квартира на продажу с прекрасным видом с верхнего этажа действительно хорошо расположенной б…
$300,000
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Квартира 4 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 4 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Просторная квартира для продажи на проспекте Рузвельта в Пунта-дель-Эсте, расположенная неда…
$315,000
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Квартира 3 спальни в Уругвай
Квартира 3 спальни
Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Квартира на продажу в здании с низким ростом, расположенном хорошо для круглогодичного прожи…
$295,000
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Квартира 1 спальня в Уругвай
Квартира 1 спальня
Уругвай
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Прекрасная квартира на продажу в очень популярном здании «Ocean Drive», расположенном супер …
$225,000
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Квартира 1 спальня в Уругвай
Квартира 1 спальня
Уругвай
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Современная квартира на продажу на первом этаже 4-этажного здания, расположенного в квартале…
$185,000
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Квартира 4 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 4 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Прекрасно отремонтированная квартира на продажу в символическом здании, спроектированном изв…
$830,000
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Квартира 2 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 2 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Прекрасная квартира на продажу на «первой линии» (только дорога между зданием и пляжем) пляж…
$250,000
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Квартира 3 спальни в Уругвай
Квартира 3 спальни
Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Квартира на продажу в очень востребованном здании Imperiale II, расположенном в устье полуос…
$685,000
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Типы недвижимости в Уругвае

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Уругвае

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