Новый жилой комплекс LIV LUX с развитой инфраструктурой, с видом на море и гавань, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

В проекте жилой комплекс с сервисом пятизвездочного отеля.
В комплексе есть просторные апартаменты различной планировки: стандартные квартиры с 1-4 спальнями, двухэтажные пентхаусы.
В каждом апартаменте с панорамными окнами и открытыми балконами предусмотрен вид на набережную и море.
Апартаменты имеют высоту потолков не менее 3 метров. Пентхаусы - 6 метров. Удобный дизайн интерьера - в нейтральных и светлых тонах.
План оплаты:
- 10% - при бронировании
- 10% - через месяц + налог 4%
- 10% - через 3 месяца
- 10% - через 10 месяцев
- 10% - через 20 месяцев
- 10% - через 30 месяцев
- 40% - при завершении проекта.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: круглосуточная охрана, площадка для падель-тенниса, кинотеатр на открытом воздухе, кинотеатр в здании, лаунж-зоны, конференц-залы и места для работы и учебы, салон красоты.
Расположение и объекты поблизости
До всех необходимых объектов можно добраться за 5 минут.
Рестораны, развлекательные места и магазины:
- Комплекс The Beach, в районе JBR
- Гольф-клуб Emirates Golf Club & TopGolf Dubai
- Гольф-клуб Montgomerie
- Колесо обозрения Ain Dubai, остров Bluewaters
- ТЦ Dubai Marina Mall
5-звездочные отели:
- Le Royal Meridien
- Ritz Carlton
- Intercontinental
- Grosvenor House
- The Address JBR & Marina
- Jumeirah Living Marina
Транспорт:
- Метро
- Трамвай
- Водное такси RTA
- Дорога Sheikh Zayed Road
Другие ближайшие места:
- Международный аэропорт Дубая - 22 минуты
- Международный аэропорт Аль Мактум - 22 минуты
- ТЦ Mall of the Emirates - 7 минут
- ТЦ Dubai Hills Mall - 10 минут
- Район Palm Jumeirah - 5 минут
- DIFC - 18 минут
- Аквапарк Atlantis Aquaventure - 9 минут
- Развлекательный комплекс Dubai Parks & Resorts - 15 минут