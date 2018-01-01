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Новый жилой комплекс LIV LUX с развитой инфраструктурой, с видом на море и гавань, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€971,600
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20
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О комплексе

В проекте жилой комплекс с сервисом пятизвездочного отеля.

В комплексе есть просторные апартаменты различной планировки: стандартные квартиры с 1-4 спальнями, двухэтажные пентхаусы.

В каждом апартаменте с панорамными окнами и открытыми балконами предусмотрен вид на набережную и море.

Апартаменты имеют высоту потолков не менее 3 метров. Пентхаусы - 6 метров. Удобный дизайн интерьера - в нейтральных и светлых тонах.

План оплаты:

  • 10% - при бронировании
  • 10% - через месяц + налог 4%
  • 10% - через 3 месяца
  • 10% - через 10 месяцев
  • 10% - через 20 месяцев
  • 10% - через 30 месяцев
  • 40% - при завершении проекта.
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: круглосуточная охрана, площадка для падель-тенниса, кинотеатр на открытом воздухе, кинотеатр в здании, лаунж-зоны, конференц-залы и места для работы и учебы, салон красоты.

Расположение и объекты поблизости

До всех необходимых объектов можно добраться за 5 минут.

Рестораны, развлекательные места и магазины:

  • Комплекс The Beach, в районе JBR
  • Гольф-клуб Emirates Golf Club & TopGolf Dubai
  • Гольф-клуб Montgomerie
  • Колесо обозрения Ain Dubai, остров Bluewaters
  • ТЦ Dubai Marina Mall

5-звездочные отели:

  • Le Royal Meridien
  • Ritz Carlton
  • Intercontinental
  • Grosvenor House
  • The Address JBR & Marina
  • Jumeirah Living Marina

Транспорт:

  • Метро
  • Трамвай
  • Водное такси RTA
  • Дорога Sheikh Zayed Road

Другие ближайшие места:

  • Международный аэропорт Дубая - 22 минуты
  • Международный аэропорт Аль Мактум - 22 минуты
  • ТЦ Mall of the Emirates - 7 минут
  • ТЦ Dubai Hills Mall - 10 минут
  • Район Palm Jumeirah - 5 минут
  • DIFC - 18 минут
  • Аквапарк Atlantis Aquaventure - 9 минут
  • Развлекательный комплекс Dubai Parks & Resorts - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новый жилой комплекс LIV LUX с развитой инфраструктурой, с видом на море и гавань, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€971,600
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Emaar Beachfront, known as Seapoint by Emaar Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,828 Sqft Maid room Laundry area Powder room Walk-in-closet Lobby, Lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Cycling, Running & Jogging track Sports court Private Beach access Fitness centre Water Activity Beach Volleyball Spa & Sauna room Yoga & Meditation Location Nearby; Palm Jumeirah – 05 mins Dubai Marina – 10 mins Business Bay – 20 mins Downtown Dubai – 25 mins La Mer – 30 mins Dubai International Airport – 30 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Шикарные апартаменты с видом на Персидский залив в районе Dubai Marina! Апартаменты предлагаются без мебели. Владельцам апартаментов будут доступны следующие высококлассные удобства: бассейны с шезлонгами и видом на пристань для яхт, фитнес-зал, SPA-центр с паровыми и саунами для мужчин и женщин, студии йоги в помещении и на открытом воздухе, лаундж, площадка для барбекю, ландшафтные сады, зоны для детских развлечений, пространство для игры в виртуальный гольф, музыкальная и игровая комнаты, конференц-залы, консьерж-сервис и охрана 24/7. Расположение: В радиусе 10–20 минут пешком расположены: детские сады, пляжи, торговый центр, парашютный центр, школы и университеты. План оплаты: 50 % - на стадии строительства. 50 % - по завершении. Рентабельность инвестиций составляет 8%. Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!
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Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Современная и уютная квартира с удобной локацией. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Oakwood Residency расположен в деловом центре International Media Production Zone (IMPZ). Проект разработан строительными компаниями Deyaar Development PJSC и Dubai Properties Group, входящими в десятку лучших. Апартаменты оснащены одной или двумя ванными комнатами и одной дамской комнатой. Также есть гостиная и обеденная зоны, жилая площадь соединена с кухней закрытого плана. В спальне полноразмерные стеклянные двери, которые ведут на балкон с видом на городской пейзаж УДОБСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: - бассейны на крыше; - полностью оборудованный тренажерный зал; - фитнес-центр; - зона барбекю; - сауна и паровая баня для мужчин и женщин; - подземная парковка; УДОБСТВА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ: - прибрежное место для отдыха La Mer by Meraas - Dubai Mall (20 минут езды); - Burj Al Arab (20 минут езды); - парк Safa (30 минут езды); - первый в истории музей селфи (15 минут езды); - Dubai Butterfly Garden (15 минут езды); - крытый горнолыжный курорт в Ski Dubai (20 минут езды); - самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai (20 минут езды). Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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