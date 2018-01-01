Новый жилой комплекс LIV LUX с развитой инфраструктурой, с видом на море и гавань, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

В проекте жилой комплекс с сервисом пятизвездочного отеля.

В комплексе есть просторные апартаменты различной планировки: стандартные квартиры с 1-4 спальнями, двухэтажные пентхаусы.

В каждом апартаменте с панорамными окнами и открытыми балконами предусмотрен вид на набережную и море.

Апартаменты имеют высоту потолков не менее 3 метров. Пентхаусы - 6 метров. Удобный дизайн интерьера - в нейтральных и светлых тонах.

План оплаты:

10% - при бронировании

10% - через месяц + налог 4%

10% - через 3 месяца

10% - через 10 месяцев

10% - через 20 месяцев

10% - через 30 месяцев

40% - при завершении проекта.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: круглосуточная охрана, площадка для падель-тенниса, кинотеатр на открытом воздухе, кинотеатр в здании, лаунж-зоны, конференц-залы и места для работы и учебы, салон красоты.

Расположение и объекты поблизости

До всех необходимых объектов можно добраться за 5 минут.

Рестораны, развлекательные места и магазины:

Комплекс The Beach, в районе JBR

Гольф-клуб Emirates Golf Club & TopGolf Dubai

Гольф-клуб Montgomerie

Колесо обозрения Ain Dubai, остров Bluewaters

ТЦ Dubai Marina Mall

5-звездочные отели:

Le Royal Meridien

Ritz Carlton

Intercontinental

Grosvenor House

The Address JBR & Marina

Jumeirah Living Marina

Транспорт:

Метро

Трамвай

Водное такси RTA

Дорога Sheikh Zayed Road

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