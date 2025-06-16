Жилой комплекс Sophisticated Design. Timeless Interiors. A Statement of Modern Luxury. Altiera Heights

Altiera Heights by Ellington - Elevated Living in Dubai's New Creative Hub.
Сложный дизайн. Вечные интерьеры. Заявление о современной роскоши.
1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q4 2028
Обзор проекта:
Altiera Heights - недавно запущенная архитектурная достопримечательность Ellington Properties, расположенная в развивающемся сообществе Jumeirah Village Circle (JVC) или Mohammed Bin Rashid City (точное местоположение варьируется в зависимости от фазы выпуска). Эта высотная разработка предлагает индивидуальные жилые единицы для покупателей, которые ценят изысканную эстетику, удобства бутика и продуманные жилые помещения.
Altiera Heights отражает фирменную философию дизайна Эллингтона — сочетание минималистской элегантности, теплых текстур и естественного света, чтобы создать спокойное городское убежище в самом центре города.
Цены и размеры:
🟩 1 спальня ~ 76 м2 от 267.000 €
🟨 2 спальни ~ 114 м2 от 450 000 €
🟥 3 спальни ~ 152 м2 от 660 000 €
Обновление: Q4 2028
План оплаты: 20% бронирования • 50% во время строительства • 30% передачи
Ожидаемая рентабельность инвестиций: 6,5%-8% в сегменте средней роскоши
Резиденции – чего ожидать:
Открытые планировки с высокими потолками и естественными тонами.
Кухни итальянского дизайна с фирменной техникой.
Большие террасы или балконы с видом на город или парк.
Обычные шкафы и ванные комнаты в спа-стиле.
Умный дом + устойчивые материалы.
Дополнительные пакеты для модернизации мебели и интерьера.
Удобства и особенности образа жизни
Бассейн в курортном стиле с кабанами и водными функциями.
Дизайнерский тренажерный зал, комната йоги, оздоровительный люкс.
Частный кинотеатр, игровая комната и коворкинг-пространство.
Детская зона & Splash Pad.
Бутик-ритейл, кофейня и общественный зал.
Консьерж, камердинер, охрана 24/7 и крытая парковка.
Основные моменты местоположения - JVC
10-15 минут до центра Дубая и Business Bay
10 минут до Dubai Marina, Mall of the Emirates
Легкий доступ к Al Khail Road, Sheikh Zayed Road
Рядом со школами, супермаркетами и парками
Идеально для:
Инвесторы, ищущие дизайн-ориентированную недвижимость с низким уровнем обслуживания с сильным ростом капитала.
Конечные пользователи, желающие спокойной, премиальной жизни в хорошо связанной зоне.
Мировые покупатели, которые ценят интерьеры и архитектуру европейского стиля.
Краткосрочная и долгосрочная аренда инвесторов (Airbnb-дружественные схемы)