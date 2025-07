Жилой комплекс Sophisticated Design. Timeless Interiors. A Statement of Modern Luxury. Altiera Heights

Altiera Heights by Ellington - Elevated Living in Dubai's New Creative Hub.

Сложный дизайн. Вечные интерьеры. Заявление о современной роскоши.

1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q4 2028

Обзор проекта:

Altiera Heights - недавно запущенная архитектурная достопримечательность Ellington Properties, расположенная в развивающемся сообществе Jumeirah Village Circle (JVC) или Mohammed Bin Rashid City (точное местоположение варьируется в зависимости от фазы выпуска). Эта высотная разработка предлагает индивидуальные жилые единицы для покупателей, которые ценят изысканную эстетику, удобства бутика и продуманные жилые помещения.

Altiera Heights отражает фирменную философию дизайна Эллингтона — сочетание минималистской элегантности, теплых текстур и естественного света, чтобы создать спокойное городское убежище в самом центре города.

Цены и размеры:

🟩 1 спальня ~ 76 м2 от 267.000 €

🟨 2 спальни ~ 114 м2 от 450 000 €

🟥 3 спальни ~ 152 м2 от 660 000 €

Обновление: Q4 2028

План оплаты: 20% бронирования • 50% во время строительства • 30% передачи

Ожидаемая рентабельность инвестиций: 6,5%-8% в сегменте средней роскоши

Резиденции – чего ожидать:

Открытые планировки с высокими потолками и естественными тонами.

Кухни итальянского дизайна с фирменной техникой.

Большие террасы или балконы с видом на город или парк.

Обычные шкафы и ванные комнаты в спа-стиле.

Умный дом + устойчивые материалы.

Дополнительные пакеты для модернизации мебели и интерьера.

Удобства и особенности образа жизни

Бассейн в курортном стиле с кабанами и водными функциями.

Дизайнерский тренажерный зал, комната йоги, оздоровительный люкс.

Частный кинотеатр, игровая комната и коворкинг-пространство.

Детская зона & Splash Pad.

Бутик-ритейл, кофейня и общественный зал.

Консьерж, камердинер, охрана 24/7 и крытая парковка.

Основные моменты местоположения - JVC

10-15 минут до центра Дубая и Business Bay

10 минут до Dubai Marina, Mall of the Emirates

Легкий доступ к Al Khail Road, Sheikh Zayed Road

Рядом со школами, супермаркетами и парками

Идеально для: