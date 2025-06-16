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  3. Жилой комплекс Sophisticated Design. Timeless Interiors. A Statement of Modern Luxury. Altiera Heights

Жилой комплекс Sophisticated Design. Timeless Interiors. A Statement of Modern Luxury. Altiera Heights

Дубай, ОАЭ
от
$312,222
BTC
3.7138175
ETH
194.6570514
USDT
308 688.9647979
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26793
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Altiera Heights by Ellington - Elevated Living in Dubai's New Creative Hub.

Сложный дизайн. Вечные интерьеры. Заявление о современной роскоши.

1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q4 2028

Обзор проекта:

Altiera Heights - недавно запущенная архитектурная достопримечательность Ellington Properties, расположенная в развивающемся сообществе Jumeirah Village Circle (JVC) или Mohammed Bin Rashid City (точное местоположение варьируется в зависимости от фазы выпуска). Эта высотная разработка предлагает индивидуальные жилые единицы для покупателей, которые ценят изысканную эстетику, удобства бутика и продуманные жилые помещения.

Altiera Heights отражает фирменную философию дизайна Эллингтона — сочетание минималистской элегантности, теплых текстур и естественного света, чтобы создать спокойное городское убежище в самом центре города.

Цены и размеры:

  • 🟩 1 спальня ~ 76 м2 от 267.000 €

  • 🟨 2 спальни ~ 114 м2 от 450 000 €

  • 🟥 3 спальни ~ 152 м2 от 660 000 €

Обновление: Q4 2028
План оплаты: 20% бронирования • 50% во время строительства • 30% передачи
Ожидаемая рентабельность инвестиций: 6,5%-8% в сегменте средней роскоши

Резиденции – чего ожидать:

  • Открытые планировки с высокими потолками и естественными тонами.

  • Кухни итальянского дизайна с фирменной техникой.

  • Большие террасы или балконы с видом на город или парк.

  • Обычные шкафы и ванные комнаты в спа-стиле.

  • Умный дом + устойчивые материалы.

  • Дополнительные пакеты для модернизации мебели и интерьера.

Удобства и особенности образа жизни

  • Бассейн в курортном стиле с кабанами и водными функциями.

  • Дизайнерский тренажерный зал, комната йоги, оздоровительный люкс.

  • Частный кинотеатр, игровая комната и коворкинг-пространство.

  • Детская зона & Splash Pad.

  • Бутик-ритейл, кофейня и общественный зал.

  • Консьерж, камердинер, охрана 24/7 и крытая парковка.

Основные моменты местоположения - JVC

  • 10-15 минут до центра Дубая и Business Bay

  • 10 минут до Dubai Marina, Mall of the Emirates

  • Легкий доступ к Al Khail Road, Sheikh Zayed Road

  • Рядом со школами, супермаркетами и парками

Идеально для:

  • Инвесторы, ищущие дизайн-ориентированную недвижимость с низким уровнем обслуживания с сильным ростом капитала.

  • Конечные пользователи, желающие спокойной, премиальной жизни в хорошо связанной зоне.

  • Мировые покупатели, которые ценят интерьеры и архитектуру европейского стиля.

  • Краткосрочная и долгосрочная аренда инвесторов (Airbnb-дружественные схемы)

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Sophisticated Design. Timeless Interiors. A Statement of Modern Luxury. Altiera Heights
Дубай, ОАЭ
от
$312,222
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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