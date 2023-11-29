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Инвестиционная недвижимость в Танзания

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 2 ванных в Наварра, Танзания
Инвестиционная 2 ванных
Наварра, Танзания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
Этот экологический семейный винный завод продается. Он имеет площадь 650 м2 и расположен на …
€525,000
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