Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Омане

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Оман
Дом 3 спальни
Оман
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Вилла 3 комнаты в Салала, Оман
Вилла 3 комнаты
Салала, Оман
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Уважаемые друзья!!! Готовы представить вам интересное инвестиционное направление! Оман - …
$439,400
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Оман
Дом 3 спальни
Оман
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Омане

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти