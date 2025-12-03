  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Новые дома

Продажа новых домов в Омане

Маскат
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Показать все Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Tawiyan Yiti, Оман
от
$2,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Основана в 1999 году с миссией создать лучший в мире гольф-клуб класса люкс. Trump Organization построила лучшие из отмеченных наградами полей для гольфа, предлагающие непревзойденный уровень роскоши, удобств и производительности. Международный гольф-клуб Trump International Golf Club в Оман…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти