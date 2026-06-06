Программы иммиграции в Панаме

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ПМЖ
ПМЖ Панамы за инвестиции
ПМЖ Панамы за инвестиции
Панама Панама
от
$300,000
Тип программы иммиграции ПМЖ
Срок получения от 1 месяцев
Панама предлагает инвесторам постоянный вид на жительство в рамках программы Qualified Investor Visa.  Самый быстрый способ получить ПМЖ развитого государства в Центральной Америке. В Панаме стабильная экономика и один из лучших в мире уровень банковских сервисов.  Статус постоянног…
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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