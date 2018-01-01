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Cavendish Square

Дубай, ОАЭ
от
€158,322
;
7
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О комплексе

Бюджетные апартаменты с оборудованной кухней в Cavendish Square! Отличный вариант для жизни и инвестиций(ROI - 9,2 % в $)! Доход от перепродажи от 14%! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%!

Срок сдачи - 4 кв. 2025 г.

Удобства: лобби, бассейн, терраса для отдыха у бассейна, современный тренажёрный зал, сауна, ландшафтный сад на крыше, зона барбекю на крыше, кинотеатр под открытым небом, академия бокса, академия танцев, чайный дом, круглосуточная охрана, супермаркет, лаунж-кафе, пиццерия, магазины, консьерж-сервис, коворкинг.

Район: Jumeirah Village Triangle

JVT - это примечательное место в Дубае, известное своей исключительной архитектурой и уникальными природными пейзажами. Этот район с самыми захватывающими окружающими пейзажами предлагает своим жителям особый образ жизни в Дубае.
Торговый центр Nakheel - 5 минут;
Дубай Марина - 20 минут;
Центр Дубая - 25 минут;
Международный аэропорт Дубая: 30 минут.

План оплаты:
60% - на стадии строительства
40% - по завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
6
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Cavendish Square
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от
€158,322
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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