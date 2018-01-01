Cavendish Square

Дубай, ОАЭ

Golf Greens – новый жилой комплекс премиум-класса от известного застройщика Damac Properties. Располагаясь в престижном и озелененном районе Damac Hills, комплекс гарантирует каждому резиденту максимальный уровень комфорта. Жилой комплекс представляет собой три высотных жилых здания с благоустроенной территорией. Будущим покупателям предлагается широкий выбор недвижимости: апартаменты с 1-2 спальнями, а также роскошные таунхаусы с 3 спальнями. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 60 до 153 квадратных метров. Golf Greens имеет классическую для Damac Properties архитектуру, которая органично дополняется асимметричными фасадными линиями и высотными ландшафтными садами. Каждая резиденция в комплексе отличается продуманным авторским дизайном, а планировки – простором и комфортом. Резиденты могут рассчитывать на внушительный спектр удобств мирового класса: Полностью оборудованный тренажерный зал. Детские игровые площадки. Спортивные площадки. Бассейны для взрослых и детей. Круглосуточный консьерж-сервис. Балконы с озеленением. Фитнес-центр. Damac Hills известен не только своим престижным местоположением, но и отличной инфраструктурой. Именно здесь предпочитают жить семьи с детьми, поскольку неподалеку от сообщества расположены детские сады и школы. Также на территории района есть продуктовые магазины, аптеки, медицинские центры. А главное – одно из самых роскошных полей для гольфа международного класса. Жилой комплекс имеет очень удобный выезд на главные автомагистрали, что делает поездку до других районов и достопримечательностей Дубая удобной и быстрой. Golf Greens by Damac Properties – идеальный вариант для самых взыскательных покупателей, которые ищут роскошную недвижимость для личного проживания или желают инвестировать в доходный объект.