Бюджетные апартаменты с оборудованной кухней в Cavendish Square! Отличный вариант для жизни и инвестиций(ROI - 9,2 % в $)! Доход от перепродажи от 14%! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 4 кв. 2025 г.
Удобства: лобби, бассейн, терраса для отдыха у бассейна, современный тренажёрный зал, сауна, ландшафтный сад на крыше, зона барбекю на крыше, кинотеатр под открытым небом, академия бокса, академия танцев, чайный дом, круглосуточная охрана, супермаркет, лаунж-кафе, пиццерия, магазины, консьерж-сервис, коворкинг.
Район: Jumeirah Village Triangle
JVT - это примечательное место в Дубае, известное своей исключительной архитектурой и уникальными природными пейзажами. Этот район с самыми захватывающими окружающими пейзажами предлагает своим жителям особый образ жизни в Дубае.
Торговый центр Nakheel - 5 минут;
Дубай Марина - 20 минут;
Центр Дубая - 25 минут;
Международный аэропорт Дубая: 30 минут.
План оплаты:
60% - на стадии строительства
40% - по завершении
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