Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ

В комплексе есть современные двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры с большими балконами, парковочными местами и панорамными видами.

Резиденция состоит из 450 квартир и располагает парковкой, бассейнами, тренажерным залом, зонами барбекю, детскими площадками, спортивной площадкой, ухоженной террасой.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах от центрального района Даунтаун Дубай, в трех минутах ходьбы от гавани, в двух минутах ходьбы от центрального парка.

Новый порт Creek Marina - 300 метров

Центральный парк - 800 метров

Шоссе Ras Al Khor - 3.6 км

Даунтаун Дубай - 15 минут

Бизнес Бэй - 14 минут

Бурдж Халифа - 18 минут

Дубай Молл - 15 минут

Аэропорт Dxb Int’ - 16 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.