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Первоклассный жилой и отельный комплекс The Heart of Europe от Kleindienst Group на островах, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€4,22 млн
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20
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О комплексе

Предлагается жилой комплекс, состоящий из нескольких частей, каждая из которых расположена на отдельном острове и стилизована под разные уголки Европы:

  • Санкт-Петербург — 102 виллы на воде. Здесь вы найдете ухоженные сады, кинотеатр, бары и ресторан, бассейн.
  • Германия — 32 виллы с панорамным видом на море. В центре острова располагает лагуна.
  • Швеция — 10 престижных вилл в скандинавском стиле, каждая из которых располагает сауной, живописным видом, просторными балконами, тренажерным залом, спа, инфинити-бассейном, ухоженными садами.
  • Лазурный берег — элитный отель в средиземноморском стиле с 900 номерами. Здесь вы найдете живописные дворики, различные бассейны, ухоженные сады, красивый песчаный пляж, детские клубы, центр водных видов спорта, кафе, рестораны и магазины.
  • Портофино — отель с традиционном европейском стиле с 452 номерами с видом на море. Здесь вы найдете собственную гавань, кафе и рестораны, спа-центр, бутики, детские клубы.
Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Первоклассный жилой и отельный комплекс The Heart of Europe от Kleindienst Group на островах, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€4,22 млн
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