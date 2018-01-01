Первоклассный жилой и отельный комплекс The Heart of Europe от Kleindienst Group на островах, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Предлагается жилой комплекс, состоящий из нескольких частей, каждая из которых расположена на отдельном острове и стилизована под разные уголки Европы:

Санкт-Петербург — 102 виллы на воде. Здесь вы найдете ухоженные сады, кинотеатр, бары и ресторан, бассейн.

Германия — 32 виллы с панорамным видом на море. В центре острова располагает лагуна.

Швеция — 10 престижных вилл в скандинавском стиле, каждая из которых располагает сауной, живописным видом, просторными балконами, тренажерным залом, спа, инфинити-бассейном, ухоженными садами.

Лазурный берег — элитный отель в средиземноморском стиле с 900 номерами. Здесь вы найдете живописные дворики, различные бассейны, ухоженные сады, красивый песчаный пляж, детские клубы, центр водных видов спорта, кафе, рестораны и магазины.

Портофино — отель с традиционном европейском стиле с 452 номерами с видом на море. Здесь вы найдете собственную гавань, кафе и рестораны, спа-центр, бутики, детские клубы.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.