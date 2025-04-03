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Новостройки в Dubai Production City

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Жилой комплекс Новая резиденция Jannat с бассейнами и детским клубом рядом с центром города, Production City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jannat с бассейнами и детским клубом рядом с центром города, Production City, Дубай, ОАЭ
Dubai Production City, ОАЭ
от
$444,645
Резиденция располагает бассейнами, зоной отдыха на открытом воздухе, игровой комнатой, детской площадкой и детским клубом, теннисным кортом, зоной барбекю, парками, фитнес-центром. Окончание строительства - июнь 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (варочная пане…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ
Dubai Production City, ОАЭ
от
$393,621
Резиденция располагает парками и лужайками, детскими площадками, зонами отдыха, тренажерным залом и спортивными площадками, бассейнами, беговыми дорожками, торговым центром, парковкой. Расположение и объекты поблизости Пальма Джумейра - 20 минут Дубай Молл - 19 минут Международная школа - …
Агентство
TRANIO
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