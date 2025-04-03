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Резиденция располагает бассейнами, зоной отдыха на открытом воздухе, игровой комнатой, детской площадкой и детским клубом, теннисным кортом, зоной барбекю, парками, фитнес-центром.
Окончание строительства - июнь 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (варочная пане…
Резиденция располагает парками и лужайками, детскими площадками, зонами отдыха, тренажерным залом и спортивными площадками, бассейнами, беговыми дорожками, торговым центром, парковкой.
Расположение и объекты поблизости
Пальма Джумейра - 20 минут
Дубай Молл - 19 минут
Международная школа - …