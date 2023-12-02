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Коммерческая недвижимость в Южное, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Южное, Украина
Коммерческая
Южное, Украина
№1310. . Предлагаем к продаже участок в пос. Южный. Площадь 5,81 га. П…
€366,917
в месяц
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