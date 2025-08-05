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Коммерческая недвижимость в Вилково, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение 12 159 м² в Вилково, Украина
Коммерческое помещение 12 159 м²
Вилково, Украина
Число комнат 60
Площадь 12 159 м²
Этаж 1/3
Уникальное промышленное месторождение на берегах Дании с прямым проходом к Черному морю. Он …
$3,00 млн
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BPS Consulting
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