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Квартиры в Александровка, Украина

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Александровка, Украина
Квартира 1 комната
Александровка, Украина
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/4
26666 Продам 1-комнатную квартиру вблизи поселка Котовского. Общая площадь 31 кв.м. Жилое …
$19,999
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Рейтинг 4.9 / 5:
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