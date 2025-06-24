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Квартиры в Odesa Urban Hromada, Украина

Одесса
4939
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4 939 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 4/17
28055 Продам 3-х комнатную квартиру в р-н парка Победы. Средний этаж. Общая площадь 108 кв.м…
$145,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 12/21
11697. Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Атмосфера в Аркадии. Общая площадь 44кв м. Состояни…
$70,500
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 4/4
26867 Продам комнату в сталинке на ул. Запорожская. Общая площадь 19 кв.м. Чистое жилое сос…
$11,000
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 8/13
23182 Продам 2-комнатную квартиру в новом доме на Молдаванке. Общая площадь 64 кв.м. В квар…
$54,400
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
9531 Продам 2-х комнатную квартиру в центре на ул. Дегтярная. Раздельные комнаты. Кухня с дв…
$25,500
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
24094 Продам 3-х комнатную квартиру в Киевском р-не. Общая площадь 37 кв.м. Жилое состояние,…
$25,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/24
23456. Продам квартиру в новом жилом комплексе в районе Большого Фонтана. Состояние от строи…
$32,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/22
26778 Продам однокомнатную квартиру в ЖК Атмосфера. Общая площадь 38,64 кв.м. Квартира наход…
$45,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
18214 Предлагаем к продаже квартиру на Лузановке. Квартира площадью 25 кв.м. с мебелью и те…
$18,000
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 7/9
26746 Продам 3-х комнатную квартиру на посёлке Котовского. Средний этаж. Общая площадь 61 …
$29,999
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 15/26
14481. К продаже предлагается квартира в новом доме, жилой комплекс «Лимнос» на 6-й станции …
$39,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/9
2021. Продается 1-комнатная квартира на ул. Академика Королева. Располагается на среднем эта…
$30,500
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 12/25
31235. Продам 1-комнатную квартиру в жилом комплексе на Гагаринском Плато. Общая площадь 27 …
$29,000
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/4
5982. Продам в самом центре города комнату на ул. Бунина. Общая площадь 21 кв.м. Комната нах…
$16,000
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
22691 Продам две комнаты на ул. Пушкинская. Общая площадь 45 кв.м. Жилое состояние. Раздельн…
$50,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 22/26
14234 Однокомнатная квартира в новом доме на Фонтане. Жилой комплекс Акрополь-2, дом введён…
$48,000
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 12/16
25386 Продам 2-х комнатную квартиру в жилом комплексе Sun City на улице Генерала Бочаров…
$53,000
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 6/9
29498 Продам 3-х комнатную квартиру на Затонского. Общая площадь 69 кв.м. Выполнен качествен…
$55,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/25
22976 Предлагаю к продаже 1-комнатную квартиру в новом сданном комплексе в Аркадии. Располаг…
$58,000
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/10
29100...Продам 3-х комнатную квартиру в р-н Киевской администрации. Общая площадь 92 кв.м. …
$75,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
10902 Продается квартира в центре Одессы. Произведен качественный ремонт по авторскому прое…
$70,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 19/25
30738 Продам двухкомнатную квартиру в жилом комплексе 59 Жемчужина. Общая площадь квартиры с…
$48,000
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 16/17
22693 Продам просторную 2-х комнатную квартиру в ЖК Одесские Традиции. Выполнен качественный…
$70,000
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Квартира 4 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
13181. Двухэтажное отдельно стоящее здание на Слободке. Без ремонта. В доме индивидуальное о…
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Предлагается к продаже трёхкомнатная квартира на ближней Молдаванке на ул. Мясоедовская/Болг…
$39,000
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Квартира 4 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 5/6
13456 В продаже премиальная квартира в жилом комплексе "Пространство" у Стамбульского парка.…
$195,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 8/10
27967 Продам 1-комнатную квартиру в новом сданном доме на Новаторов. Общая площадь 42 кв.м. …
$42,000
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 23/24
27280 Продам 3-х комнатную квартиру в новом жилом комплексе на Таирова. Общая площадь 82 кв…
$57,000
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Квартира 5 комнат в Одесса, Украина
Квартира 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 225 м²
Этаж 2/3
28060. Предлагаем купить квартиру в 2-х уровнях на Ониловой/Базарной, большая площадь - 1 ур…
$130,000
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/14
30340Продам 2-х кімнатну квартиру в ЖК «Приморські сади», будинок зданий. Квартира правильно…
$42,000
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Типы недвижимости в Odesa Urban Hromada

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