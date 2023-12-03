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Коммерческая недвижимость в Мариуполь, Украина

1 объект найдено
Отель в Центральный район, Украина
Отель
Центральный район, Украина
Площадь 1 750 м²
Хороший спокойный отдых для семьи по доступным ценам!!! Пансионат  начинает работу с на…
€280,000
в месяц
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