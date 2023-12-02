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Магазины в Киеве, Украина

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1 объект найдено
Магазин в Киев, Украина
Магазин
Киев, Украина
Площадь 83 м²
Продается помещение 83 кв.м. под магазин/кафе/бар по ул.Бассейная 9 Цокольный этаж. Помещен…
€201,972
в месяц
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