Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Вид на море

Дома с видом на море в Украине

Одесса
1149
Одесская область
1720
Лиманка
244
Великодолинское
12
Показать больше
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
$3,76 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Украине

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти