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Дома в Черноморск, Украина

6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Черноморск, Украина
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
15278. В продаже дома в Черноморске. 3 этажа, общая площадь 350 кв.м. В…
€211,153
в месяц
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Дом 3 комнаты в Черноморск, Украина
Дом 3 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Этаж 1/2
15277 В продаже дом в Черноморске. 2 этажа, общая площадь 165 кв.м. В д…
€206,563
в месяц
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Дом 11 комнат в Черноморск, Украина
Дом 11 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 11
Площадь 594 м²
Этаж 1/3
15139 Продам дом в Черноморске с видом на море. Трёхэтажный дом с обус…
€412,207
в месяц
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Дом 4 комнаты в Черноморск, Украина
Дом 4 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 4
Площадь 282 м²
Этаж 1/3
№2817. Эксклюзивная продажа. Продам 3-х этажный дом у моря в поселке Но…
€385,584
в месяц
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Дом 7 комнат в Черноморск, Украина
Дом 7 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
№1120. . . Предлагаем к продаже просторный трехэтажный дом в Черноморск…
€165,250
в месяц
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Дом 5 комнат в Черноморск, Украина
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 5
Площадь 352 м²
Этаж 1/2
№1093. . Продаётся дом в г. Черноморск на ул. Набережная с прекрасным в…
€73,444
в месяц
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