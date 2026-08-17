Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Черноморск
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Черноморске, Украина

;
2 объекта найдено
Дом в Черноморск, Украина
Дом
Черноморск, Украина
Площадь 210 м²
Пропоную на продаж розкішний будинок у престижному Чорноморському яхт-клубі. Розташований на…
$275,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом в Черноморск, Украина
Дом
Черноморск, Украина
Площадь 200 м²
35284. Продаётся уютный трёхэтажный дом площадью 200 м² на участке 6 соток в Черноморске. До…
$215,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти