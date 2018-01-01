Prime Stone Residence

Prime Stone - новый проект в Газипаше c отличной локациейЖилой комплекс находится в районе Pazarcı в 150 м от главной улицы, которая ведет к центру города и пляжу Селинус. Расстояние до моря и центра города одинаковое - 1,4 км.В першей доступности много магазинов, ресторанов и кафе. Также недалеко набережная реки, недавно обустроенная муниципалитетом и засаженная фруктовыми деревьями. Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7.В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1.Пляж в Газипаша отличается широкой береговой линией и отсутствием оживленной трассы D-400 вдоль моря. В Газипаша мало отелей, здесь нет большого потока туристов, при этом много красивых мест для отдыха — бухты в скалах, уникальный пляж с каменными бассейнами. В Газипаша выращивают фрукты и овощи, здесь чистая экология и нет вредных производственных предприятий.
В проекте 60 стандартных и дуплекс квартир с 1-2 спальнями. Роскошная инфраструктура в соответствии с концептом комплекса отельного типа: «умные» системы, сауна, турецкая баня, зоны отдыха, кафе, ресторан, охрана и т. д.
50% предоплата.
Можно подавать на гражданство.
Расположение и объекты поблизости
Белек – это район, который активно развивается в сфере туризма и предлагает широкий выбор роскошных отелей. Благодаря своему удобному расположению, Белек стал одним из самых популярных мест для отдыха.
Отель Max Royal – 3 км
Land Of Legends – 6 км
Различные варианты полей для гольфа в Белеке – примерно в 2 км
Поле для гольфа отеля Sueno
Гольф-клуб Cornelia Faldo
Гольф-клуб Max Royal
Белек Центр - 1.6 км
Пляж Белек Халк - 2.8 км
2M Мигрос - 2.4 км
Госпиталь Серик
Частный госпиталь Аспендос Анадолу
Парк развлечений "Земля Легенд" - 5.7 км
Пляж Кадрие - 6.4 км
Башня Белек - 1.5 км
Аэропорт Анталья - 28 км
Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий, где представлены 97 квартир, 2-х-, 3-х, и 4-х комнатные апартаменты-дуплексы. 1+1 60м2 2+1 100м2 2+1 пентхаус 135м2 3+1 пентхаус 210м2 Инфраструктура комплекса: • Открытый бассейн• Детский бассейн• Крытый бассейн• Беседка • Закрытая парковка• Центральная спутниковая система• Генератор• Cистема безопасности• Сад• Автоматические ворота на въезде• Шифровой замок на входе• Видео-домофон• Фитнес-зал• Сауна, паровая и соляная комнаты• Турецкая баня• Детская площадка• Ресторан, теннисный корт, Интернет Начало строительства: 03.2022. Сдача в эксплуатацию: 03.2024.
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 88 до 470 квадратных метра. Расстояние до моря 2200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море. Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море. В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.