Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар

Вашему вниманию представлены новые апартаменты 1+1, 2+1 в Алании – район Авсаллар.Площадь апартаментов от 54 до 123 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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Современные апартаменты с интеллектуальными системами и видом на зеленые зоны и городские районы.
VERA LİFE - проект нового жилого комплекса, расположенный в городе Мерсин, Турция, который предлагает сочетание современных жилых помещений, ультрасовременных удобств, отличного расположения.
Этот проект создан, чтобы удовлетворить все ваши потребности, с такими функциями как: индивидуальная система природного газа, интеллектуальная система лифтов, полный генератор и многое другое.
Проект состоит из квартир, спроектированных так, чтобы максимально увеличить пространство и комфорт.
Каждая квартира оснащена: подвесным потолком, кухонным гарнитуром, гардеробной, стальной входной дверью, стеклопакетами для окон ПВХ и первоклассной сантехникой.
Душевая кабина 1-го класса обеспечивает дополнительный уровень роскоши.
Расстояние до моря всего 450 метров!
Функциональность и эстетика были учтены при строительстве проекта, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет комфортную и удобную жизнь.
УДОБСТВА:
- Охрана
- Видеонаблюдение
- Бассейн
- Детский бассейн
- Генератор
- Открытая парковка
- Зона барбекю
- Беседки
- Детская площадка
- Баскетбольная площадка
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Всего в 450 метрах от великолепного пляжа мы предлагаем вам наш новый строящийся жилой комплекс класса люкс, который уже в марте 2023 примет своих жильцов. Комплексу принадлежит собственная территория с охраной, садом, бассейном, зоной отдыха, площадкой для барбекю, а так же развитая внутренняя инфраструктура. Проект состоит из одного блока, 4 этажей и всего 28 квартир. В данном комплексе предусмотрены квартиры планировки 1 + 1 от 44м2 до 67м2 и пентхаусы с 3 спальнями площадью от 144 до 167 кв.м. Excellence Q имеет очаровательный современный внешний вид и высокое качество постройки, а его удобное расположение делает его идеальным как для семейного отдыха, так и для комфортного проживания. Всего в 100 метрах от комплекса находится супермаркет Carrefour, в нескольких минутах ходьбы рестораны, банки, бутики, больницы и школа, почта, банкоматы. Уют, качество, красота и спокойствие - вот что получат владельцы квартир в данном комплексе. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: Плавательный бассейн Подогрев бассейна Детский бассейн Сауна Фитнес Массажный кабинет Паровая комната Кинотеатр Игровая комната Офис Генератор Лифт Вай-фай Ухоженный сад Дротики Пинбол Расположение Excellence Q в Алании: 450 метров от пляжа200 метров от центра620 метров от больницысупермаркет всего в 50 метрахРестораны и бары 100 метровВсе бытовые нужды находятся в шаговой доступности от комплекса Начало строительства проекта: 01.01.2022 г. Окончание строительства: 30.04.2023 г. Наша компания, Basic Apartment предоставляет рассрочку платежа на 12 месяцев с первоначальным взносом 40%.