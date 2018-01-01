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Современные апартаменты на стадии строительства в районе Демирташ

Аванос, Турция
от
€115,000
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24
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 40 до 85,5 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Современные апартаменты на стадии строительства в районе Демирташ
Аванос, Турция
от
€115,000
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€145,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 195 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Мерсин, Турция
от
€57,000
Сдача в: 2022
Застройщик: ILKEM YAPI
Основные характеристики ЖК ELZA REZIDENCE ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли, Тедже ▪️Ada №: 197 ▪️Parsel №: 5 ▪️Площадь строительного участка (m²): 3650 ▪️Комплекс подключен к центральной газовой системе ▪️Начало строительства: строительство начато ▪️Окончание строительства: июль 2022 г ▪️Количество блоков: 1 ▪️Количество тажей: Z (о)+14 ▪️Квартиры: 2+1 и 3+1 ▪️Количество квартир на этаже: 5 Стоимость: 2+1 60 кв.м от 57.000€ 3+1 83 кв.м от 68.000€ 🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Генератор 🔲Локация: ▪️Расстояние до морской набережной (m): 6000 ▪️Расстояние до пляжа (m): 600 ▪️Расстояние до трассы (m): 200 🔲Инфраструктура: ▪️Супермаркет (m): 100 ▪️Открытый рынок (m): 350 ▪️Торговый центр (m): 400 ▪️Кафе и ресторан (m): 100 ▪️Аптека (m): 1000 ▪️Больница (m): 2500 ▪️Университет (m): 1500 ▪️Школа (m): 1000 ▪️Детский сад (m): 1000 ▪️Городской транспорт (m): 150 ▪️Парк/Park (m): 200 Для более подробной инфрации пишите мне в любой месенджер: Александр.
Жилой комплекс AURA
Жилой комплекс AURA
Merdivenlikuyu, Турция
от
€103,983
Площадь 64–88 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Emerald Aura — жилой комплекс премиум класса, расположенный на береговой линии средиземного моря, в курортном районе Аяш (Эрдемли). Проект рассчитан для тех, кто мечтал жить в тишине с шикарным видом на море. А главной особенностью проекта является закрытый пляж и собственный выход к морю. Комплекс расположен в одном из знаменитых курортных районов Мерсина, где расположены знаменитые памятники архитектуры Кызкалеси и множество пляжей с голубыми флагами. Для комфортного проживания дом будет оборудован: двумя лифтами, бассейном, прогулочными зонами, местами для отдыха и барбекю. Помимо того, что все квартиры будут иметь свой вид на море, также предусмотрены дизайнерское решение на крыше с полноценной зоной отдыха. Оснащение квартир: - Подвесной потолок; - Кухонный гарнитур; - Шкаф в прихожей: - Мебель в ванной комнате; - Стальная усиленная дверь; - Оконные стеклопакеты; - Окраска стен водостойкой краской. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите, мы подберем для Вас объекты по самым выгодным условиям!  
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