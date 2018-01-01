Современные апартаменты на стадии строительства в районе Демирташ

Merdivenlikuyu, Турция

от €103,983

64–88 м² 2

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Emerald Aura — жилой комплекс премиум класса, расположенный на береговой линии средиземного моря, в курортном районе Аяш (Эрдемли). Проект рассчитан для тех, кто мечтал жить в тишине с шикарным видом на море. А главной особенностью проекта является закрытый пляж и собственный выход к морю. Комплекс расположен в одном из знаменитых курортных районов Мерсина, где расположены знаменитые памятники архитектуры Кызкалеси и множество пляжей с голубыми флагами. Для комфортного проживания дом будет оборудован: двумя лифтами, бассейном, прогулочными зонами, местами для отдыха и барбекю. Помимо того, что все квартиры будут иметь свой вид на море, также предусмотрены дизайнерское решение на крыше с полноценной зоной отдыха. Оснащение квартир: - Подвесной потолок; - Кухонный гарнитур; - Шкаф в прихожей: - Мебель в ванной комнате; - Стальная усиленная дверь; - Оконные стеклопакеты; - Окраска стен водостойкой краской. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите, мы подберем для Вас объекты по самым выгодным условиям!