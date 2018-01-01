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Sapphire Residence

Алания, Турция
от
€157,300
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9
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О комплексе

Представляем новый большой комплекс Sapphire Residence из 6-ти блоков на огражденной территории с зонами общего пользования, бассейном. Это будет масштабный проект на территории курорта Аланья в той части города, где постоянно проживает большое количество иностранных семей.Оба считается одним из лучших спальных районов. Здесь находятся единственный, пока еще, торговый центр Аланиум (и строится новый), гипермаркет Метро и строительно-хозяйственный гипермаркет Кочташ, большая новая больница и много других учреждений, необходимых для постоянного проживания в Турции. Здесь вы найдете также сады, школы, колледжи, образование для детей любого возраста будет доступно после оформления вида на жительства по покупке квартиры.Район Оба активно застраивается в сторону гор, и в этой части района находится преимущественно современная застройка европейского типа — закрытые комплексы с бассейнами. В этом районе также строится новая мэрия города.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Sapphire Residence
Алания, Турция
от
€157,300
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