Апартаменты с панорамными видами на горы в районе Оба

Инжекум, Турция
61–85 м²
2
Сдача в: 2024
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Жилой комплекс Venezia Garden Residence Incekum, расположен в районе Инжекум (Авсаллар), и возводится на земельном участке площадью 8680 м.кв. он обеспечивает лучшие видовые характеристики всех апартаментов. Виды на море, лес и Таврские горы. Комплекс из восьми 2-х этажных блоков с отдельным бассейном и зоной отдыха. В общей сложности 104 квартир в комплексе. Он отдален от пляжей на 300 метров.
Особенности комплекса Venezia Garden Residence Incekum: открытый бассейн, крытый бассейн, фитнес, спа зона, кинотеатр, музыкальная комната, камелия, открытая парковка, беседка, барбекю, комната отдыха, детская игровая площадка, аварийный генератор, спутниковая антенна общественного телевидения, систему камер безопасности 24/7, автономный электрогенератор.
Расположение:
30 км. до центра Алании;
95 км. до аэропорта Анталии;
200 м. до моря.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, супермаркеты, рестораны, аптеки.
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