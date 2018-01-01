Проект с богатой инфраструктурой в Анталии

Koyunlar, Турция

от €127,306

48–67 м² 2

Сдача в: 2024

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. SUR CADDE ETABI - комплекс, расположенный в Анталии, в одном из самых развитых районов Кепез. Комплекс спроектирован по принципу ""город в городе"". В Комплексе будет вся необходимая инфраструктура, множество зеленых и прогулочных зон, зон для занятия спортом, детские площадки. Также неподалеку располагается множество школ, мед. учреждений, кафе, ресторанов, супермаркетов. С данного комплекса очень просто добраться до всех районов Анталии. Расположение: - 5км до побережья моря - 6 км до центра Анталии - 17 км до аэропорта - 2 км до ТЦ Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой. Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник. Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты. На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!