  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Проект с богатой инфраструктурой в Анталии

Проект с богатой инфраструктурой в Анталии

Анталья, Турция
от
€203,704
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньялты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 180 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньялтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньялты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Анталья, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Yaylali, Турция
от
€240,000
Жилой комплекс Современный проект с роскошной инфраструктурой в районе Оба
Алания, Турция
от
€110,775
Жилой комплекс Новый жилой комплекс класса люкс в районе Кючюкчекмедже
Аванос, Турция
от
€276,000
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€312,284
Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€165,000
Вы просматриваете
Проект с богатой инфраструктурой в Анталии
Анталья, Турция
от
€203,704
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс 1207 PRESTIGE
Жилой комплекс 1207 PRESTIGE
Koyunlar, Турция
от
€127,306
Площадь 48–67 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. SUR CADDE ETABI - комплекс, расположенный в Анталии, в одном из самых развитых районов Кепез. Комплекс спроектирован по принципу ""город в городе"". В Комплексе будет вся необходимая инфраструктура, множество зеленых и прогулочных зон, зон для занятия спортом, детские площадки. Также неподалеку располагается множество школ, мед. учреждений, кафе, ресторанов, супермаркетов. С данного комплекса очень просто добраться до всех районов Анталии. Расположение: - 5км до побережья моря - 6 км до центра Анталии - 17 км до аэропорта - 2 км до ТЦ Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой. Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник. Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты. На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€491,137
Агентство: TRANIO
Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями. Проект включает в себя множество услуг, таких как охрана, водоемы, парковочные места, закрытый бассейн, гимнастический зал, сауну, паровую баню, турецкую баню, места для детских игр в саду проекта. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Бююкчекмедже, в 1,3 км от побережья, в 10 минутах от станции Metrobus, в 10 минутах от Buyukcekmece IDO и в 15 минутах от Западной Стамбульской Марины. Множество магазинов, ресторанов и кафе находятся всего в нескольких минутах ходьбы от проекта.
Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
Ciplakli, Турция
от
€143,148
Площадь 26–68 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! JASMINE PARK - новый жилой комплекс в районе Оба, Аланья. Оба - один из престижных районов Алании. Здесь находится государственная клиника, множество частных клиник, супермаркеты и торговые центры «Аланиум», «Метро», «Кочташ» и т.д, банки, школы и детские сады, парки, спортивные площадки. Инфраструктура: - Бассейн; - Зоны отдыха; - Площадка для барбекю; - Парковка; - Фитнес-центр; - Сауна; - Детская игровая площадка; - Лифт; - Видеонаблюдение; - Круглосуточная охрана. Расположение: Расстояние до моря - 5 км. Позвоните или напишите нам, расскажем все о рынке недвижимости в Турции!
Realting.com
Перейти