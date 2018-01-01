Проект с богатой инфраструктурой в Анталии

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньялты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 180 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньялтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньялты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
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SUR CADDE ETABI - комплекс, расположенный в Анталии, в одном из самых развитых районов Кепез. Комплекс спроектирован по принципу ""город в городе"".
В Комплексе будет вся необходимая инфраструктура, множество зеленых и прогулочных зон, зон для занятия спортом, детские площадки. Также неподалеку располагается множество школ, мед. учреждений, кафе, ресторанов, супермаркетов. С данного комплекса очень просто добраться до всех районов Анталии.
Расположение:
- 5км до побережья моря
- 6 км до центра Анталии
- 17 км до аэропорта
- 2 км до ТЦ
Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой. Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник.
Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты. На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары.
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Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями.
Проект включает в себя множество услуг, таких как охрана, водоемы, парковочные места, закрытый бассейн, гимнастический зал, сауну, паровую баню, турецкую баню, места для детских игр в саду проекта.
Расположение и объекты поблизости
Находится в районе Бююкчекмедже, в 1,3 км от побережья, в 10 минутах от станции Metrobus, в 10 минутах от Buyukcekmece IDO и в 15 минутах от Западной Стамбульской Марины.
Множество магазинов, ресторанов и кафе находятся всего в нескольких минутах ходьбы от проекта.
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JASMINE PARK - новый жилой комплекс в районе Оба, Аланья.
Оба - один из престижных районов Алании. Здесь находится государственная клиника, множество частных клиник, супермаркеты и торговые центры «Аланиум», «Метро», «Кочташ» и т.д, банки, школы и детские сады, парки, спортивные площадки.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Зоны отдыха;
- Площадка для барбекю;
- Парковка;
- Фитнес-центр;
- Сауна;
- Детская игровая площадка;
- Лифт;
- Видеонаблюдение;
- Круглосуточная охрана.
Расположение:
Расстояние до моря - 5 км.
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