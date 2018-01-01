Новый проект в городе Фамагуста, неподалеку от ТЦ City mall

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 56 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 145,18 до 259,85 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
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RUMİ VİLLALARI. Виллы расположены в живописном районе Инджекум. Общая территория - 7 000 кв.м. 24 виллы - дуплекс.
С каждой виллы можно наблюдать завораживающий вид на Средиземное море.
Виллы представлены жилой площадью 155 кв.м. Территория одной виллы - 300 кв.м. Все спальни, имею собственную ванну. Каждая вилла обладает собственным бассейном с подогревом и садом.
Вилла сдается в чистовой отделке: встроенная кухня американского типа, оборудованные ванные комнаты, потолки с точечным и лэд освещением, видеофон, система противопожарной сигнализации.
Инфраструктура:
- Бассейн с подогревом;
- Детская площадка;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-центр.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
HP11 Edirne Lala Paşa City - новый жилой комплекс вдали от городской суеты. Окружен современной архитектурой и естественной природой.
Комплекс расположен на территории 1 400 кв.м. В 15 минутах от центра Эдирне и в 3 минутах от центра Лалапаша.
Жилой комплекс представляет квартиры современной планировкой 1+1 одна спальня и гостиная. Площадью 63 кв.м. С открытыми балконами и панорамным видом на город.
В комплексе находится 20 магазинов и 24 квартир. Также в комплексе у каждого собственника есть свое парковочное место.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Бассейн;
- Фитнес-центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Отделения банка;
- Салон красоты.
HP11 Edirne Lala Paşa City - это идеально решение для постоянного проживания и инвестиций!
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