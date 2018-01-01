Современные апартаменты в строящемся проекте - Авсаллар, Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 51 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 59 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Рады предложить вам высококлассный проект, который состоит из одного 4-х этажного блока и 28 квартир. Отличные апартаменты расположены прямо в центре района Оба - Алания, в пешей доступности от пляжа. В наличии есть квартиры: 1+1 от 44м2. до 67м2. и 3+1 от 144м2. до 198 м2. Жилой Проект находится всего в 450 метрах от песчаного пляжа, в 100 метрах от супермаркета Carrefour и в нескольких минутах ходьбы от всех потребительских нужд, таких как магазины, рестораны, банки, бутики, больницы и школа.
Начало проекта январь 2022г., завершение июль 2023г. Способ оплаты: первоначальный взнос 40 %, остаток суммы делится на беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной.
Окончание строительства - май 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, посудомоечная машина)
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в элитном спокойном районе, рядом с торговыми центрами, школами, больницами и гаванями, автомагистралями и остановками общественного транспорта.