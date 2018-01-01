Уютный жилой комплекс апартаментов и бунгало в Кирении

Мерсин, Турция
59 м²
1
Сдача в: 2026
Квартиры в популярном Мерсине премиум-класса. 1+1 (59м2) с дизайнерским ремонтом и мебелью. С потрясающим видом из окна.
Жилой комплекс создан на большой зеленой территории 16 000м2. На территории пять блоков из 14 этажей.
ЖК является идеальным инвестиционным проектом, который подходит для переезда в Турцию, а также для отдыха или сдачи в аренду. Беспроцентная рассрочка платежа на 24 месяца, первоначальный взнос 50%.
Инфраструктура комплекса: бассейн, до моря: 1.5 км, сауна игровая комната, охрана, видеонаблюдение 24/7, тропический сад, ландшафтный дизайн, хамам, зона, барбекю, тренажёрный зал, кинотеатр, генератор, теннисный корт, спортивные площадки, детская площадка, парковка, кафе, детский бассейн, газовое отопление, велопарковка.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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