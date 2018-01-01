  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Квартиры на завершающей стадии строительства в Стамбуле

Квартиры на завершающей стадии строительства в Стамбуле

Мраморноморский регион, Турция
от
€102,000
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60,5 до 163,52 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
Авсаллар, Турция
от
€85,000
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Каракокали, Турция
от
€234,000
Жилой комплекс GLORIA TECE
Мерсин, Турция
от
€80,000
Жилой комплекс Роскошная квартира в современном районе
Ciplakli, Турция
от
€189,394
Жилой комплекс Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер
Аванос, Турция
от
€180,000
Вы просматриваете
Квартиры на завершающей стадии строительства в Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€102,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - Махмутлар
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€174,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59 до 176 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс MİDU
Жилой комплекс MİDU
Karaisali, Турция
от
€404,281
Площадь 192 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя 28 роскошных квартир. Интерьеры квартир в рамках проекта отделаны первоклассными материалами и имеют такие удобства, как ванная комната, гардеробная, видеодомофон, встроенный гарнитур. Жилой комплекс расположен в Енишехире, одном из самых популярных мест в Мерсине. Район предлагает своим жителям множество супермаркетов, базаров, ресторанов и кафе, школ, колледжей, детских садов, банков и больниц, спортивных и культурных комплексов. Всё находится в пешей доступности! Здесь есть все, что так необходимо для удобной и комфортной жизни. Проект является отличной возможностью для инвестиций. ПЛЮСЫ ЖК; - Бассейн - Спортивная площадка - Детская площадка - Фитнес-центр - Кинотеатр - Цифровая игровая комната - Лифт - Видеонаблюдение 24/7 С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами с джакузи, детским бассейном, фитнес-центром, сауной, парной и массажным кабинетом, игровыми комнатами, кафе, зонами барбекю, парковкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Особенности квартир Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Аланьи.
Realting.com
Перейти