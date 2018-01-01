Квартиры на завершающей стадии строительства в Стамбуле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60,5 до 163,52 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59 до 176 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя 28 роскошных квартир.
Интерьеры квартир в рамках проекта отделаны первоклассными материалами и имеют такие удобства, как ванная комната, гардеробная, видеодомофон, встроенный гарнитур.
Жилой комплекс расположен в Енишехире, одном из самых популярных мест в Мерсине.
Район предлагает своим жителям множество супермаркетов, базаров, ресторанов и кафе, школ, колледжей, детских садов, банков и больниц, спортивных и культурных комплексов. Всё находится в пешей доступности!
Здесь есть все, что так необходимо для удобной и комфортной жизни.
Проект является отличной возможностью для инвестиций.
ПЛЮСЫ ЖК;
- Бассейн
- Спортивная площадка
- Детская площадка
- Фитнес-центр
- Кинотеатр
- Цифровая игровая комната
- Лифт
- Видеонаблюдение 24/7
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами с джакузи, детским бассейном, фитнес-центром, сауной, парной и массажным кабинетом, игровыми комнатами, кафе, зонами барбекю, парковкой, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.
Особенности квартир
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Аланьи.