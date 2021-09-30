Апартаменты различных планировок в Эсентепе, Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже линейные квартиры и двухуровневые апартаменты планировок 1+1 и 2+1. Площадь квартир от 52 до 77 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 37 до 122,5 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
BenLeo - новый роскошный проект, расположенный в самом центре Стамбула в районе Ускюдар. В комплексе продумана каждая деталь комфорта, роскоши и удобства, вас ждет множество незабываемых моментов и красочных воспоминаний.
Все квартиры в BenLeo Acibadem сдаются с полной отделкой «под ключ», которые будут выполнены в соответствии с высокими стандартами качества из материалов премиального уровня. Также квартиры будут оснащены современной бытовой техникой и частичную меблировку.
Для жителей BenLeo Acibadem предусмотрена инфраструктура премиального уровня: крытый бассейн, лаунж-зона с террасой, библиотека, коворкинг, кафе, фитнес-центр, сквош, SPA с саунами, детский клуб.
Инфраструктура:
- Лаунж Терраса;
- Фитнес-центр;
- Библиотека;
- Сквош;
- Бизнес-лаунж;
- Кафе;
- Настольный теннис;
- СПА;
- Сауна;
- Детский клуб;
- Крытый бассейн.
Расположение:
Жилой комплекс BenLeo Acibadem расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха. Район имеет отличную транспортную доступность и высокую обеспеченность современными школами и качественными медицинскими учреждениями.
Для любителей курортного отдыха всего в 30 минутах от BenLeo Acibadem находится множество пляжей, в том числе и на Принцевых островах.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Представляем вашему вниманию новый проект строительство которого началось в Махмутларе. Комплекс состоит из 1-го 12 - этажного блока, 120 апартаментов разных планировок, 1+1, 2+1, 3+1, а так же дуплексов и апартаментов с отдельной кухней. Проект будет располагаться на большой территории, общая площадь которого составит 3.713 м². Инфраструктура: БассейнДетский бассейнСобственный садМини водопадВитаминный барФитнес Шахматная площадкаВелосипедная и беговая дорожкиЗакрытый бассейнПаровая комната Солевая комната Детская комната ТВ комната БильярдНастольный теннисЛифт ГенераторВидеонаблюдение 24/7 Парковка Велопарк Море - 650 м.Центр Алании - 11 км. Аэропорт Газипаша - 32 км. Покупая недвижимость на начальной стадии строительства у вас есть возможность воспользоваться рассрочкой платежа. Начало строительства - 30.09.2021г.Окончание строительства - 30.03.2023г.