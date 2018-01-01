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Проект класса люкс в красивом месте Аланьи - Тепе

Аванос, Турция
от
€385,000
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13
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новый проект в живописном районе Аланьи - Тепе.В жилом комплексе представлены квартиры следующих планировок: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 147 до 405 м2. Расстояние до пляжа 4000 метров. Район Тепе - идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие, красивую природу, отличные условия для отдыха и прекрасные виды на море. В этом районе можно насладиться жизнью в курортном городе и, при желании, быстро добраться до центра города, где находятся магазины, рестораны, ночные клубы и многое другое.Район Тепе является прекрасным местом для покупки недвижимости на побережье Турции. Здесь можно найти как небольшие квартиры, так и роскошные виллы с видом на мореОдна из главных достопримечательностей Тепе - это гора Сапанча, на которой расположен национальный парк. Здесь можно прогуляться по живописным тропинкам, насладиться видом на море и окрестности, а также посетить музей, посвященный истории Алании и окружающих территорий.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Проект класса люкс в красивом месте Аланьи - Тепе
Аванос, Турция
от
€385,000
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Yekta Sungate Residence – это новый жилой комплекс от компании Yekta Homes в районе Газипаша с инфраструктурой 5* отеля. Сам город Газипаша расположен на равнине в окружении Торосских гор. Вокруг — зеленые леса, банановые плантации и сады с цитрусовыми деревьями. Вдоль линии моря расположен безупречный песчаный пляж. В тех местах, где море соприкасается со скалами, есть уютные бухты с пляжами, в которых можно укрыться от посторонних глаз. Как только Вы попадете на территорию жилого комплекса, то сразу же окажетесь среди аккуратных садов с фонтанами. Все растения и их внешний вид будут тщательно подобраны, чтобы создать идеально гармоничный облик. В саду будут расположены множество мест для отдыха – беседки, скамейки и зеленые лужайки. Так же вся инфраструктура будет продумана до мелочей и будет включать в себя открытый плавательный бассейн, водные горки, зоны барбекю и детские игровые площадки, зону спа с закрытым подогреваемым бассейном. Также для маленьких жителей будет создана вся необходимая детская инфраструктура. Инфраструктура комплекса: - Открытый большой плавательный бассейн с отдельной зоной для детей; - Зона аквапарка; - Зона барбекю; - Фитнес центр; - Детская площадка; - Турецкая баня (Хамам); - Римская паровая комната; - Финская сауна; - Массажные комнаты; - Крытый бассейн с подогревом; - Соляная комната; - Современная детская игровая комната; - 24/7 видеонаблюдение и охрана. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - район Алтынташ, Анталья
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - район Алтынташ, Анталья
Аванос, Турция
от
€204,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Алтынташ - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 125 м2. Расстояние до моря 6 км.В стоимость квартиры также входит некоторая бытовая техника.Алтынташ – стремительно развивающийся и крайне перспективный микрорайон Анталии, входящий в популярный район Аксу.Одним из главных преимуществ района является удобство расположения: поблизости находятся аэропорт, лучшие пляжи Анталии и чистое море. А удобная транспортная развязка позволяет быстро добираться в любой район города.До аэропорта Анталии всего 1,5 км. Это соседство не делает район шумным, поскольку самолеты пролетают не над ним, а параллельно границе микрорайона. Расстояние до песчаных пляжей Лара и Кунду составляет 2.5 км. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов.Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. В радиусе 5-20 км от района расположено 120 лучших пятизвездочных отелей Анталии, 10 из которых попали в ТОП-100 отелей мира. Поскольку микрорайон находится в процессе развития, а городской муниципалитет активно вкладывает средства в его благоустройство, жители района пользуются инфраструктурой соседних районов Лара и Муратпаша. Крупный торговый центр Терра Сити расположен в 7 км от Алтынташ, Agora, Ikea и Metro - в 6.5 км, ТРЦ Mall Of Antalya – в 4.5 км.В 20 км от микрорайона находится «The Land of Legends» – самый крупный тематический парк развлечений Турции с собственным рестораном, аквапарком, и программой представлений, которые не оставят равнодушным даже опытного туриста.Алтынташ – единственный приближенный к морю район, в пределах которого не застроены крупные участки земли. Это дает возможность для создания просторных, ликвидных и жилых комплексов с собственными аквапарками, спа-зонами, ресторанами и т.д.Многие проекты района разработаны ведущими архитекторами Турции. Поэтому в пределах Алтынташ находятся самые современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и дизайном.В основу проектирования многоквартирных домов заложено использование передовых технологий строительства, а также стремление к максимальному комфорту. Выгодное территориальное расположение, близость лучших отелей мира, шикарных песчаных пляжей и чистого моря способствует росту стоимости недвижимости в микрорайоне, а также делает его привлекательным для жизни, отдыха и размещения капитала.Недвижимость в Алтынташ подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новые апартаменты с панорамным видом на море и горы - Северный Кипр
Жилой комплекс Новые апартаменты с панорамным видом на море и горы - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€437,227
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: пентхаусы 2+1, линейные апартаменты 3+1.Теплые полы в санузлах квартир от застройщика.Площадь апартаментов от 115 до 142 квадратных метров.Расстояние до моря 30 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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