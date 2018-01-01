  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар

Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар

Аванос, Турция
от
€135,750
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитная вилла в живописном горном районе
Аланья, Турция
от
€831,862
Жилой комплекс Sapphire Residence
Алания, Турция
от
€157,300
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€656,982
Жилой комплекс Квартиры с богатой инфраструктурой
Каракокали, Турция
от
€157,000
Жилой квартал Выгодная цена квартиры в Алании в отличном месте
Махмутлар центр, Турция
от
€135,000
Вы просматриваете
Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€135,750
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар, Алания
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар, Алания
Yaylali, Турция
от
€120,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 140 квадратных метра. Расстояние до моря 1500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Многоквартирный жилой дом Istanbul Avcilar Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Avcilar Apartments Project
Авджылар, Турция
от
€43,065
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недалеко от всех объектов; Это недалеко от самых важных дорог в Стамбуле. Отличительное географическое положение, недалеко от акведука Стамбула, что делает его привлекательным для предпринимателей и инвесторов. Проект, в котором роскошь современного дизайна пересекается с потрясающими видами. Выгодное жилье и инвестиции, с готовым титульным актом, который отвечает требованиям турецкого гражданства.
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€240,000
Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и двухуровневые пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества. Первоначальный взнос 50% , оставшаяся сумма - рассрочка до окончания строительства. Особенности квартир Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видео-домофон, сауна, турецкая баня, комната отдыха. Удобства и оснащение в доме Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, керамическое напольное покрытие высшего класса в прихожей и на кухне, гардероб в прихожей, лакированная встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, ламинат в гостиной и спальне, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила. Расположение и объекты поблизости Современный жилой комплекс удачно расположен в одном из популярных курортном районе Аланьи- Каргыджак. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 200 метрах от резиденции. Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.
Realting.com
Перейти