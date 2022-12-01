  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Апартаменты в проекте премиум-класса - район Кестель

Апартаменты в проекте премиум-класса - район Кестель

Аванос, Турция
от
€240,000
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+2. Площадь апартаментов от 60 до 210 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Люксовый комплекс в Оба
Каракокали, Турция
от
€229,000
Жилой комплекс Утюный новый проект в 150 м от моря в районе Татлысу, Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€241,600
Жилой комплекс Новые просторные квартиры в районе Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€113,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Алания, Турция
от
€200,200
Жилой комплекс Апартаменты с шикарным видом на Босфор
Аванос, Турция
от
€974,000
Вы просматриваете
Апартаменты в проекте премиум-класса - район Кестель
Аванос, Турция
от
€240,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Резиденция Новый инвестиционный комплекс в Газипаша
Резиденция Новый инвестиционный комплекс в Газипаша
Yaylali, Турция
от
€128,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1200 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с собственной закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов. Необычные пляжи, живописные бухты, красивейшая природа вперемешку с историческими местами и ещё неизбалованные туристами достопримечательности станут не мечтой, а повседневной средой обитания каждого жителя комплекса. Занимаемая территория резиденции составит 6690 м2. Количество квартир — 140. Дата начала строительства — 01.12.2022 Дата окончания строительства — 30.08.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 161 м2 Двухуровневые четырехкомнатные пентхаусы 3+1, площадью 183 м2 Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 189 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Кондиционеры Видеодомофон Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Аквапарк Кинотеатр Паровая комната Турецкая баня Сауна Бильярд Фитнес-центр Теннисный корт Детская площадка Детская игровая комната Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор   О районе: Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа. В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками. Резиденция располагает фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, пешеходными и велосипедными дорожками, сауной, бассейнами, детскими площадками, магазинами, кафе и ресторанами, ухоженной территорией. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с достопримечательностями и всей необходимой инфраструктурой, в 20 минутах от аэропорта, в пешей доступности от парков.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
от
€177,271
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с проектом Стамбульского водного канала и станцией метро -. Из окон открывается потрясающий вид на море на озеро Кукукчекмеце, озеро Го и пышный сад. Он находится в нескольких минутах ходьбы от самых важных транспортных связей и автомагистралей в городе на двух континентах. Его квартиры имеют просторные балконы и роскошные украшения, с различными зонами и жилыми узорами. Есть простые планы рассрочки. Контракт готов к отправке и соответствует условиям турецкого гражданства.
Realting.com
Перейти