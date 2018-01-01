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Курортный жилой комплекс с общим бассейном, в активно развивающемся районе Белек, Анталия, Турция

Белек, Турция
от
€185,000
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8
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О комплексе

В проекте 60 стандартных и дуплекс квартир с 1-2 спальнями. Роскошная инфраструктура в соответствии с концептом комплекса отельного типа: «умные» системы, сауна, турецкая баня, зоны отдыха, кафе, ресторан, охрана и т. д.

50% предоплата.

Можно подавать на гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Белек – это район, который активно развивается в сфере туризма и предлагает широкий выбор роскошных отелей. Благодаря своему удобному расположению, Белек стал одним из самых популярных мест для отдыха.

  • Отель Max Royal – 3 км
  • Land Of Legends – 6 км
  • Различные варианты полей для гольфа в Белеке – примерно в 2 км
  • Поле для гольфа отеля Sueno
  • Гольф-клуб Cornelia Faldo
  • Гольф-клуб Max Royal
  • Белек Центр - 1.6 км
  • Пляж Белек Халк - 2.8 км
  • 2M Мигрос - 2.4 км
  • Госпиталь Серик
  • Частный госпиталь Аспендос Анадолу
  • Парк развлечений "Земля Легенд" - 5.7 км
  • Пляж Кадрие - 6.4 км
  • Башня Белек - 1.5 км
  • Аэропорт Анталья - 28 км
Местонахождение новостройки
Белек, Турция

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Курортный жилой комплекс с общим бассейном, в активно развивающемся районе Белек, Анталия, Турция
Белек, Турция
от
€185,000
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