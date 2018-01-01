Утюный новый проект в 150 м от моря в районе Татлысу, Северный Кипр

Yesilkoey, Турция

от €150,611

72–95 м² 2

Сдача в: 2024

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Viamar Lily - новый проект, расположенный в районе Аксу, в самом быстроразвивающемся районе Анталии. Район Аксу является одним из самых важных с точки зрения расположения и природной красоты. В этом районе есть все элементы природной красоты: морское побережье, свежие водопады и зеленые деревья, такие как лавры, дикие маслины, ивы и т. д. Здесь можно найти не только роскошную природу, но и получить высочайший уровень обслуживания во всех заведениях инфраструктуры. Роскошные и уютные квартиры с видом на бассейн. Этот комплекс станет для Вас и вашей семьи прекрасным выбором как для отдыха, так и для постоянного проживания в дали от городской суеты и шума. Инфраструктура: - открытый бассейн; - финская сауна; - баня; - фитнес-центр; - детская игровая площадка; - ухоженная зеленая территория; - электрогенератор; - круглосуточная система видеонаблюдения. Расположение: - Аэропорт - 5,5 км. - Пляж Лара - 6 км. - Торговые центры - 8,5 км. - Больница - 5 км. - Старый город - 17 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!