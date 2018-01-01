Утюный новый проект в 150 м от моря в районе Татлысу, Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены квартиры в стиле лофт планировок 1+1 и 2+1. Площадь апартаментов от 87 до 126 квадратных метров.Расстояние до моря 150 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Предлагаются просторные элитные апартаменты с живописным видом на Босфор.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, крытыми и открытыми бассейнами с водопадами и прудами, зоной отдыха и детскими площадками, стильным кафе, конференц-залами, тренажерным залом, турецкой баней, джакузи.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.
Новый аэропорт Стамбула - 42 км
Площадь Таксим - 12 км
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 90 до 180 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Viamar Lily - новый проект, расположенный в районе Аксу, в самом быстроразвивающемся районе Анталии.
Район Аксу является одним из самых важных с точки зрения расположения и природной красоты. В этом районе есть все элементы природной красоты: морское побережье, свежие водопады и зеленые деревья, такие как лавры, дикие маслины, ивы и т. д. Здесь можно найти не только роскошную природу, но и получить высочайший уровень обслуживания во всех заведениях инфраструктуры.
Роскошные и уютные квартиры с видом на бассейн. Этот комплекс станет для Вас и вашей семьи прекрасным выбором как для отдыха, так и для постоянного проживания в дали от городской суеты и шума.
Инфраструктура:
- открытый бассейн;
- финская сауна;
- баня;
- фитнес-центр;
- детская игровая площадка;
- ухоженная зеленая территория;
- электрогенератор;
- круглосуточная система видеонаблюдения.
Расположение:
- Аэропорт - 5,5 км.
- Пляж Лара - 6 км.
- Торговые центры - 8,5 км.
- Больница - 5 км.
- Старый город - 17 км.
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