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Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже

Аванос, Турция
от
€260,700
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10
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 36,19 до 184,49 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже
Аванос, Турция
от
€260,700
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
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