Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Махмутлар

Toslak, Турция

от €215,000

Сдача в: 2024

Представляем вашему вниманию Элитный комплекс таунхаусов под гражданство Турции. Район Конаклы. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Элитная недвижимость с соответственным уровнем обслуживания и новейшими технологиями. Особенная атмосфера загородной жизни с комфортом управляемого комплекса и новым кругом общения. Уникальный дизайн-проект с бассейнами вплотную к балконам. Прямо с апартаментов — в бассейн! Панорамный вид на Средиземное море. Высокий инвестиционный потенциал. Подходит под получение гражданства Турции за инвестиции! Без аналогов! Проект с нестандартной концепцией для незабываемого морского отдыха. ЛОКАЦИЯ: Район Аланьи: Конаклы. Курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл. 110 км от аэропорта Анталии. Рядом с комплексом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море. 350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка. Комплекс находится в 300 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Проект занимает участок 5000 м2. состоит из 8-ми двухэтажных блоков, между которыми расположены бассейны, примыкающие к балконам апартаментов на первом этаже. Всего 36 апартаментов. Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024. ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Со всех квартир виды на бассейн, территорию комплекса, природу, окресности, море. АПАРТАМЕНТЫ: Двухуровневые таунхаусы 2+1 с просторной гостиной 29 м2, общая площадь 91 м2. Потолки 3,5 м высотой. 2 совмещенных санузла ИНФРАСТРУКТУРА: Большие открытые бассейны и крытый зимний бассейн, фитнес-зал, турецкие бани, паровая комната, сауна, зона отдыха, ресторан (кафе), детская игровая площадка, лобби, ухоженная зеленая территория, зоны отдыха и барбекю, автомобильная парковка, электрогенератор, трансфер на пляж. УСПЛОВИЯ ОПЛАТЫ: На время строительства у Вас есть прекрасная возможность приобрести апартаменты у моря с беспроцентной рассрочкой, при первом взносе 30% Элитный комплекс таунхаусов в районе Конаклы — подарит Вам поистине роскошное проживание на берегу Средиземного моря! О районе: Конаклы – небольшой курорт на юге Турции, на Средиземном море, расположенный в 12 км к западу от города Аланья. Численность населения – 30 000, большая часть из которых работает в сфере обслуживания туристической отрасли, а также занимается фермерской деятельностью. Конаклы – очаровательный курортный городок, который предоставляет возможность уединиться от городской суеты и стресса, и, одновременно с этим, приближает вас к общественной жизни благодаря своей близости к важным деловым, торговым, культурным, художественным и развлекательным центрам, близости пляжа и остановокам общественного транспорта. Отличное местоположение позволяет наслаждаться теплым морем, отличной погодой, единением с природой, а соскучившись по цивилизации, быстро оказаться в центре города Аланья. Также, сосновый лес и апельсиновые плантации не только насыщают здесь воздух приятными ароматами, но и делают его целебным.