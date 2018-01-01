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Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Махмутлар

Yaylali, Турция
от
€167,500
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14
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 176 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€167,500
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от
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Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем вашему вниманию Элитный комплекс таунхаусов под гражданство Турции. Район Конаклы.   ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Элитная недвижимость с соответственным уровнем обслуживания и новейшими технологиями. Особенная атмосфера загородной жизни с комфортом управляемого комплекса и новым кругом общения. Уникальный дизайн-проект с бассейнами вплотную к балконам. Прямо с апартаментов — в бассейн! Панорамный вид на Средиземное море. Высокий инвестиционный потенциал. Подходит под получение гражданства Турции за инвестиции! Без аналогов! Проект с нестандартной концепцией для незабываемого морского отдыха.   ЛОКАЦИЯ:  Район Аланьи: Конаклы. Курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл. 110 км от аэропорта Анталии. Рядом с комплексом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море. 350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка. Комплекс находится в 300 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами.   ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Проект занимает участок 5000 м2. состоит из 8-ми двухэтажных блоков, между которыми расположены бассейны, примыкающие к балконам апартаментов на первом этаже. Всего 36 апартаментов. Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024.   ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Со всех квартир виды на бассейн, территорию комплекса, природу, окресности, море.   АПАРТАМЕНТЫ:  Двухуровневые таунхаусы 2+1 с просторной гостиной 29 м2, общая площадь 91 м2. Потолки 3,5 м высотой. 2 совмещенных санузла   ИНФРАСТРУКТУРА:  Большие открытые бассейны и крытый зимний бассейн, фитнес-зал, турецкие бани, паровая комната, сауна, зона отдыха, ресторан (кафе), детская игровая площадка, лобби, ухоженная зеленая территория,  зоны отдыха и барбекю, автомобильная парковка, электрогенератор, трансфер на пляж.   УСПЛОВИЯ ОПЛАТЫ:  На время строительства у Вас есть прекрасная возможность приобрести апартаменты у моря с беспроцентной рассрочкой, при первом взносе 30%   Элитный комплекс таунхаусов в районе Конаклы — подарит Вам поистине роскошное проживание на берегу Средиземного моря!     О районе: Конаклы – небольшой курорт на юге Турции, на Средиземном море, расположенный в 12 км к западу от города Аланья. Численность населения – 30 000, большая часть из которых работает в сфере обслуживания туристической отрасли, а также занимается фермерской деятельностью. Конаклы – очаровательный курортный городок, который предоставляет  возможность уединиться от городской суеты и стресса, и, одновременно с этим, приближает вас к общественной жизни благодаря своей близости к важным деловым, торговым, культурным, художественным и развлекательным центрам, близости пляжа и остановокам общественного транспорта. Отличное местоположение позволяет наслаждаться теплым морем, отличной погодой, единением с природой, а соскучившись по цивилизации, быстро оказаться в центре города Аланья. Также, сосновый лес и апельсиновые плантации не только насыщают здесь воздух приятными ароматами, но и делают его целебным.
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
€1,84 млн
Агентство: TRANIO
Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом. В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кинотеатр на открытом воздухе, химчистка, турецкая баня, парилка, сауна, VIP автосервис, услуги аренды автомобилей. Установлена инфраструктура "умного дома" и система видеонаблюдения. Расположение и объекты поблизости Жилой комплекс расположен в центральном районе с легким доступом к локациям по всему Стамбулу. Рядом морской, наземный и общественный транспорт, а также учебные заведения, больницы и торговые центры. Йедикуле, район, названный в честь семи башен городских стен Стамбула, считается музеем под открытым небом с его старинными греческими домами, крепостью и городскими стенами. Он сохраняет свою ценность как уникальная историческая красота.
Жилой комплекс Современный проект в районе Авсаллар - Алания
Жилой комплекс Современный проект в районе Авсаллар - Алания
Инжекум, Турция
от
€129,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1. Площадь апартаментов от 57 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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