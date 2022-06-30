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Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания

Yaylali, Турция
от
€145,000
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6
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 55 до 260 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
Yaylali, Турция
от
€145,000
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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом проекте - район Махмутлар
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+2.Площадь апартаментов от 55 до 250 квадратных метра. Расстояние до моря 1300 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
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от
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Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Alioğlu inşaat
Новостройка в Мерсине, Томюк Два блока на 13 этажей (подземный паркинг, нулевой этаж + 13 этажей) Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 75 м2 брутто, 49 м2 нетто Площади 2+1 - 120 м2 брутто, 85 м2 нетто Начало строительства - 30.06.2022 Окончание строительства - 30.05.2024 Расстояние до моря - 450 метров Расстояние до центра Эрдемли - 7 км Клиника семейная - 1000м Базар, Супермаркет Мигрос - 70 м Начальная школа - 100 м Ресторан - 50 м Пекарня - 50 м Все квартиры будут иметь систему умный дом Между квартирами будет звукоизоляция На этаже 2 лифта, 2 лестницы Блок А - 5 квартир на этаже Блок В - 6 квартир на этаже Цена 1+1 от 83.000 евро Цена 2+1 от 116.500 евро 40% первый платеж, рассрочка 16 месяцев   Характеристики квартиры Разводка под кондиционеры Разводка под отопление Перспектива газификации Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Детали квартиры: Подвесной потолок Кухонные шкафы МДФ с каменной столешницей Шкаф в прихожей Шкаф в гардеробной Шкафчики для ванной Стальная наружная дверь Двойные стекла пвх с функцией теплового стекла Стены окрашены водостойкой краской В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина HILTON, керамическое покрытие стен и светильники Душевая кабина 1-го класса Пол в жилых зонах - ламинат - 8 мм., в сан.узле, балконах и коридоре - плитка Инфраструктура комплекса: Генератор Охрана Видеонаблюдение Парковка для авто открытая Парковка подземная Парковка для велосипедов Бассейн крытый Бассейн открытый Детский бассейн Аквапарк Детская площадка открытая Детская игровая комната Песочница Баскетбольная площадка Зона барбекю Беседки Фитнес площадка на открытом воздухе Дорожки для прогулок Ландшафтный дизайн Теннисный корт Хамам (2 шт) Сауна (2 шт) Шок-комната Крытый фитнес зал Настольный теннис Бильярд
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