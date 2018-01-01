  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Современный жилой комплекс рядом с известным пляжем Инжекум

Современный жилой комплекс рядом с известным пляжем Инжекум

Аванос, Турция
от
€118,000
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 102 м2. Расстояние до моря 700 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
Мерсин, Турция
от
€83,000
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
€860,000
Жилой комплекс GÜMÜŞ PANORAMA
Стамбул, Турция
от
€121,943
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€125,000
Жилой комплекс Viamar Aster
Yesilkoey, Турция
от
€189,060
Вы просматриваете
Современный жилой комплекс рядом с известным пляжем Инжекум
Аванос, Турция
от
€118,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€252,979
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с большими балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, тренажерным залом, спа-зоной, хамамом и сауной, детским садом и детской площадкой, баскетбольной площадкой и футбольным полем, открытым бассейном с подогревом, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 5 минут Автомагистраль Е5 - 4 минуты Побережье - 7 минут Аэропорт - 2 минуты Центр города - 40 км Автомагистраль ТЕМ - 3 км
Жилой комплекс Luxury and Modern Consept İstanbul,Beylikdüzü
Жилой комплекс Luxury and Modern Consept İstanbul,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€261,915
Площадь 125–225 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Зачем покупать этот проект: - Захватывающий вид на море Мармара - Семейные концептуальные дома на продажу в Бейликдузу - Выберите из двух резиденций с четырьмя спальнями – - Высокое качество материалов - 70% зеленой зоны - Большие балконы - Отличный проект с двумя социальными возможностями для мужчин и женщин отдельно - Магазины и фирменные бутики для повседневной жизни на сайте - Турецкий хаммам внутри каждой квартиры с формой 3 + 1 и 4 + 1 - 1,5 км до станции метро, 700 м до морского транспорта. - Услуги: - На месте магазины для ежедневных нужд - Красиво благоустроенные сады - пешеходные и беговые дорожки - Декоративные бассейны и водопады - Крытые бассейны для мужчин и женщин - футбольные и баскетбольные площадки - Полностью оборудованный современный тренажерный зал - расслабляющая сауна и турецкая баня - Детская игровая площадка - Безопасный комплекс с камерами - Закрытая автостоянка для жителей - Открытая автостоянка для гостей
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Мраморноморский регион, Турция
от
€926,000
Сдача в: 2023
Агентство: EOS Turkey Property
Realting.com
Перейти