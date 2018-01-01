Современный жилой комплекс рядом с известным пляжем Инжекум

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 102 м2. Расстояние до моря 700 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Предлагаются квартиры с большими балконами и террасами.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, тренажерным залом, спа-зоной, хамамом и сауной, детским садом и детской площадкой, баскетбольной площадкой и футбольным полем, открытым бассейном с подогревом, парковкой.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 5 минут
Автомагистраль Е5 - 4 минуты
Побережье - 7 минут
Аэропорт - 2 минуты
Центр города - 40 км
Автомагистраль ТЕМ - 3 км
Зачем покупать этот проект:
- Захватывающий вид на море Мармара
- Семейные концептуальные дома на продажу в Бейликдузу
- Выберите из двух резиденций с четырьмя спальнями –
- Высокое качество материалов
- 70% зеленой зоны
- Большие балконы
- Отличный проект с двумя социальными возможностями для мужчин и женщин отдельно
- Магазины и фирменные бутики для повседневной жизни на сайте
- Турецкий хаммам внутри каждой квартиры с формой 3 + 1 и 4 + 1
- 1,5 км до станции метро, 700 м до морского транспорта.
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Услуги:
- На месте магазины для ежедневных нужд
- Красиво благоустроенные сады
- пешеходные и беговые дорожки
- Декоративные бассейны и водопады
- Крытые бассейны для мужчин и женщин
- футбольные и баскетбольные площадки
- Полностью оборудованный современный тренажерный зал
- расслабляющая сауна и турецкая баня
- Детская игровая площадка
- Безопасный комплекс с камерами
- Закрытая автостоянка для жителей
- Открытая автостоянка для гостей