Новые престижные квартиры в 100 м от моря на Северном Кипре

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Северном Кипре.В продаже линейные квартиры и двухуровневые апартаменты планировок 2+1 и 3+1. Площадь квартир от 75 до 105 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызывает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственные сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе.
Окончание строительства - 30.05.2023.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 10 км
Сапанджа - 30 км
Аэропорт - 80 км
Стамбул - 82 км
Жилой комплекс включает 359 квартир (с 1,2 и 3 спальнями) и 51 коммерческое помещение (18 офисов и 33 магазина), крытый и открытый бассейны для детей и взрослых, сауну, фитнес-центр и открытую детскую игровую площадку, парковку. Перед входом в комплекс находится зеленая зона площадью в 3,2 млн м². Из окон открывается вид на море и парк. Расстояние между блоками составляет не менее 30 м.
Варианты квартир:
Двухкомнатные квартиры - от 70 м2 до 75 м2
Трехкомнатные квартиры - от 110 м2 дл 125 м2
Четырехкомнатные квартиры - от 140 м2 до 200 м2
Удобства и оснащение в доме
Встроенная система отопления природным газом, центральное отопление и система горячего водоснабжения также на природном газе
Высокие потолки — 3,3 метра
Встроенная техника от брендов Leisure, Franke, Electrolux, Siemens и аналогичные встроенные группы кухонного оснащения (плита, духовка, вытяжка, микроволновая печь и посудомоечная машина)
Полы с подогревом во всех комнатах
Система автоматизации — «умный дом» (электричество, теплый пол, система кондиционирования и жалюзи)
Стальная входная дверь с отпечатками пальцев
Кондиционеры «Daikin» или «Mitsubishi Electric» будут установлены в каждой комнате
Роспись стен выполнена итальянским брендом
Видеонаблюдение 24/7
Преимущества
Подходит для получения гражданства Турции.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой: школы, детские сады, больницы и поликлиники, Университет Акдениз, парки. Пляж - в 10 минутах езды.
1,5 км ближайший торговый центр
3 км до госпиталя
4 км до пляжа
6 км до исторического центра города
18 км до аэропорта
45 км до лыжного центра
-Если вы ищете квартиру в Алании, которая находится на динамичном проспекте и недалеко от моря, эта квартира вам подойдет. Это 2 + 1, 125 м2, с отдельной большой кухней, большим застекленным балконом, гостиной, двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Из всех окон квартиры видно море. Как насчет того, чтобы насладиться видом на море, пока вы пьете кофе? А еще есть бассейн, рядом с которым можно искупаться или позагорать. Квартира с видом на море в Алании, Тосмур, всего в 150 метрах от пляжаТеперь пора поговорить о местонахождении здания. Эта квартира находится в районе Тосмур рядом с Димривером и всего в 150 метрах от моря. Тосмур - известный район в Аланье с пляжем и магазинами для иностранных жителей. Дойти до пляжа можно за десять минут пешком. А еще вокруг здания есть рынки, рестораны и кафе. За пять минут вы можете добраться до автобусной остановки, сесть в автобус и ехать куда хотите. Будьте уверены, прогулка по реке Дим будет такой расслабляющей и приятной по утрам. Если вы хотите выйти на городскую площадь, это займет всего 15 минут. Квартира расположена на 7 этаже 10 этажного дома. Почему стоит покупать эту квартиру в Алании, Тосмур?-Полная мебель и кухонная техника включены в стоимость. -Рядом с пляжем -Вид на море с балкона В результате мы, безусловно, рекомендуем вам купить эту квартиру, чтобы хорошо жить в Алании. Вы никогда не пожалеете!