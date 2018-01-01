Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 172 квадратных метра. Расстояние до моря 150 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя 28 роскошных квартир.
Интерьеры квартир в рамках проекта отделаны первоклассными материалами и имеют такие удобства, как ванная комната, гардеробная, видеодомофон, встроенный гарнитур.
Жилой комплекс расположен в Енишехире, одном из самых популярных мест в Мерсине.
Район предлагает своим жителям множество супермаркетов, базаров, ресторанов и кафе, школ, колледжей, детских садов, банков и больниц, спортивных и культурных комплексов. Всё находится в пешей доступности!
Здесь есть все, что так необходимо для удобной и комфортной жизни.
Проект является отличной возможностью для инвестиций.
ПЛЮСЫ ЖК;
- Бассейн
- Спортивная площадка
- Детская площадка
- Фитнес-центр
- Кинотеатр
- Цифровая игровая комната
- Лифт
- Видеонаблюдение 24/7
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Квартиры в новом жилом комплексе с разными удобствами в современном пригороде Алании - Махмутлар.
Квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ» и меблированы. В тихом и уютном месте. С различными просторными планировками.
В комплексе доступно 36 квартир, большая территория с ландшафтным дизайном и бассейном.
Внутренняя инфраструктура комплекса включает сад, открытый плавательный бассейн, зону для загара и отдыха, лобби, крытый бассейн, тренажерный зал, сауну, римскую парную, зону барбекю, беседку, открытую парковку.
На территории комплекса предусмотрено видеонаблюдение и круглосуточная охрана, а также генератор на случай отключения электроэнергии.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.
Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.
На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.
Расположение и объекты поблизости
В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.
Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:
Аэропорт Стамбула - 30 км
Торговый центр Istinyepark Mall - 3,5 км
Больница Maslak Acibadem - 8 км
Босфорский мост - 7 км
Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6 км
Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.