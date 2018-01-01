Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания

Алания, Турция

от €140,000

60 м² 1

Квартиры в новом жилом комплексе с разными удобствами в современном пригороде Алании - Махмутлар. Квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ» и меблированы. В тихом и уютном месте. С различными просторными планировками. В комплексе доступно 36 квартир, большая территория с ландшафтным дизайном и бассейном. Внутренняя инфраструктура комплекса включает сад, открытый плавательный бассейн, зону для загара и отдыха, лобби, крытый бассейн, тренажерный зал, сауну, римскую парную, зону барбекю, беседку, открытую парковку. На территории комплекса предусмотрено видеонаблюдение и круглосуточная охрана, а также генератор на случай отключения электроэнергии. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!