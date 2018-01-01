Новый стильный проект всего в 300 метрах от песчаного пляжа

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 45 до 104 квадратных метров. Расстояние до моря 300 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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Новые апартаменты расположены в в одном из центральных районов Аланьи - Оба. Поблизости расположены все социальные объекты, такие как школа, детский парк, прогулочная зона, больницы, пляж, банки и почтовые отделения. Оба очень популярен среди международных и турецких инвесторов, поэтому район стремительно развивается. Данный жилой комплекс состоит из двух блоков и 35 квартир, включая пентхаус 1+1 и 3+1. Под блоком Б располагаются 2 магазина. В комплексе представлены разнообразные возможности для времяпрепровождения: бассейн, игровая комната, барбекю зона, сауна, парковка, аквапарк, камеры видеонаблюдения, фитнес-центр, детский бассейн. Основные преимущества комплекса:- Расположен рядом со всеми социальными удобствами - Высококачественные материалы К продаже представлены апартаменты различных планировок общей площадью от 63 кв.м. до 160 кв.м. Условия оплаты:В случае вашей заинтересованности в приобретении данных апартаментов компания "BasicApartment Real Estate" предлагает удобный способ оплаты - при первоначальном подписании контракта вы оплачиваете только 40% от общей стоимости, а на оставшиеся 60% вы получаете рассрочку на 18 месяцев без процентов. Эту недвижимость в Алании очень рекомендую тем, кто ищет новые возможности для инвестиций в недвижимость в Алании.
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн с аквапарком, беседки, баскетбольная площадка, прогулочные дорожки, охрана, хамам, сауна и т. д.
В комплексе одно здание со студиями и апартаментами с 1 спальней.
Расположение и объекты поблизости
Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.
Предлагаем вам новые апартаменты на Северном Кипре – район Гюзельюрт (Морфу).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1. Площадь апартаментов от 36 до 78,7 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Гюзельюрт или Морфу - город и административный район на западе Северного Кипра, фруктовый рай и тихое место для спокойной жизни или для простого отдыха у моря. Место для любителей фруктов: вокруг города множество плантаций клубники, цитрусовые и ореховые сады, финиковые пальмы. Это один из самых сельскохозяйственных регионов с плодородной землей.Данный регион подойдет для любителей уединения и тишины, для тех, кто хочет полюбоваться живописными видами Кипра: горными склонами, апельсиновыми рощами, побродить по узким улочкам, увидеть старинные храмы и традиционные греческие дома. Здесь можно посидеть в настоящей рыбацкой таверне на морском берегу и полюбоваться видом с террасы, отправиться в подземный город или осмотреть знаменитые скальные церкви, многие из которых находятся прямо в черте города.Гюзельюрт занимает важное место в секторе высшего образования страны благодаря Ближневосточному Техническому Университету и недавно созданному Кипрскому Университет Здравоохранения и Социальных Наук.Недвижимость в Гюзельютре представлена преимущественно старым малоэтажным жилым фондом. Но встречаются и проекты строительства, особенность которых - цена, более низкая, чем в других инвестиционных регионах страные. Здесь есть интересные крупные комплексы с многоэтажными домами и масштабной инфраструктурой для отдыха, собственным пляжем, а также невысокие уютные комплексы.