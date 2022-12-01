Новые апартаменты в 200 м от моря - район Каргыджак

Yaylali, Турция
Сдача в: 2024
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1200 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с собственной закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов. Необычные пляжи, живописные бухты, красивейшая природа вперемешку с историческими местами и ещё неизбалованные туристами достопримечательности станут не мечтой, а повседневной средой обитания каждого жителя комплекса.
Занимаемая территория резиденции составит 6690 м2. Количество квартир — 140.
Дата начала строительства — 01.12.2022
Дата окончания строительства — 30.08.2024
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2
Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 161 м2
Двухуровневые четырехкомнатные пентхаусы 3+1, площадью 183 м2
Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 189 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Кондиционеры
Видеодомофон
Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Закрытый бассейн
Детский бассейн
Бар у бассейна
Аквапарк
Кинотеатр
Паровая комната
Турецкая баня
Сауна
Бильярд
Фитнес-центр
Теннисный корт
Детская площадка
Детская игровая комната
Зона для барбекю
Ухоженная зелёная территория
Консьерж
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая/закрытая парковка
Лифты
Генератор
О районе:
Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.
В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.