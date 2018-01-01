Элитный комплекс на песчаном берегу Средиземного моря

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены апартаменты 2+1 площадью 80 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Number 3 Residence - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс, расположенный по адресу : Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция.
Проект построен на территории общей площадью 1010 м² и вмещает в себя 25 квартир с роскошным дизайном.
Важно отметить, что проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара и в 2 км от пляжа Инджекум!
Окружающая природа и панорамные виды на горы и море создают атмосферу умиротворения и спокойствия.
Кроме того, наличие сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim, позволит вам быстро и удобно купить все необходимое для повседневной жизни.
Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!
Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм в Турции.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Вид на горы
- Вид на море
- Детская игровая площадка
- Джакузи
- Видеонаблюдение 24/7
- Парковка
- Кухня американского типа
- Бассейн
- Охрана 24/7
- Площадка для барбекю
- Сауна
- Фитнес
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51,5 до 111 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.