Студии в крупнейшем строительном проекте на побережье Северного Кипра

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр. В жилом комплексе представлены квартиры-студии 1+0 площадью 42 м2.Расстояние до моря 400 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Премиальный жилой комплекс в историческом районе на азиатском берегу Босфора. С берега открывается вид на Девичью башню и мечеть Султанахмет.
ЖК состоит из 12 блоков не более 5 этажей каждый. В комплексе нет маленьких квартир, вся инфраструктура спроектирована с премиальным комфортом.
Типы апартаментов - стандартные квартиры и дуплексы с 2-5 спальнями. В апартаментах есть террасы или французские балконы
Строительством занимается опытный девелопер со стажем более 65 лет и множеством международных наград.
Удобства и оснащение в доме
В комплексе также есть кафе, места для загара и благоустроенный собственный парк с прудами, дорожками, террасами и водопадами. В центре парка — трёхсотлетняя калабрийская сосна, местная достопримечательность.
Расположение и объекты поблизости
В Ускюдаре сохранились древние дворцы, фонтаны и площади. В этом районе запрещена высотная и плотная застройка. Ускюдар — любимый район местных состоятельных семей.
Набережная Босфора с кафе, ресторанами, причалами, парком — 2 км.
До первого Босфорского моста 5 км.
Автобусная остановка — 50 м.
Станция метро — 3,7 км.
Престижный район Бомонти старого Стамбула с более чем 100-летней историей стал новым фаворитом города. Парк Фелиция находится на важнейших транспортных магистралях Стамбула, в центре развлечений, культурной и художественной жизни города.
Felicia Park Project построен на 18 акрах земли в самой центральной точки Бомонти. Проект представляет собой смешанный проект, состоящий из 599 жилых домов, 60 офисов и 18 коммерческих помещений. В проекте есть варианты квартир от 1 спальни + 1 гостиная до 4,5 спален + 1 гостиная.