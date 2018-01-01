Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра

Duaci, Турция

от €175,138

77–126 м² 2

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! ANTALYA VİTRİN - новый проект застройщика Sur Yapi. Комплекс расположен в городе Анталия, район Кепез. Это один из крупнейших проектов города. Все квартиры имеют комфортабельные планировки (с отдельными и американскими кухнями, лофт). Квартира будет сдаваться в чистовой отделке. Комплекс будет включать в себя социальные зоны, парки и ландшафтные зоны, что позволит вдохнуть немного свежего воздуха в многолюдную городскую жизнь. Также на территории комплекса будет открытый и крытый бассейн, тренажерный зал, фитнес, сауна, парная, детская площадка и множество социальных зон. Инфраструктура: - открытый бассейн; - зимний бассейн с подогревом; - хамам; - сауна; - детский клуб; - детская открытая площакда; - зеленый сад; - беседка; - охрана; - парковка. Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой. Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник. Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты. На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!