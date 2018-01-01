Двухуровневые апартаменты в проекте возле пристани - Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены пентхаусы 1+1 и 2+1 площадью 142 и 164 квадратных метров соответственно. Расстояние до моря 50 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Жилой комплекс состоит из 3 блоков. Обладает закрытой, благоустроеной территорией. Общая площадь комплекса составляет 2800м2. СПА-центр:- Крытый бассейн с подогревом- Массажные кабинеты- Паровая комната- Сауна- Турецкая баня (Хамам)- Фитнес-зал с профессиональным оборудованием- Комната отдыха для жителей комплекса- Гардеробные комнаты - Бассейн с детской секцией- Терраса у бассейна- Шезлонги у бассейна- Детская игровая площадка- Площадка для барбекю- Ландшафтный сад
Предлагаются просторные апартаменты с ухоженными террасами.
Резиденция располагает террасами и джакузи, панорамным видом на море, супермаркетом, кафе и ресторанами, открытым бассейном, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, пешеходными дорожками, детскими площадками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре района Картал, на автомагистрали Е-5, рядом с гаванями и аэропортом.
Порт Пендик - 3 км
Побережье - 1,8 км
Станция метро - 600 метров
Аэропорт - 8 км
Современный многоэтажный ЖК строится в одном из самых престижных районов города Газипаша, в окружении фантастических пейзажей. Данный проект находится в 5 км от аэропорта, 2 км от пляжа и 1 км от центра города в окружении Таврских гор. Очень удачное расположение между всеми необходимыми объектами инфраструктуры: школы, городская больница, магазины, банки, торговый и исторический центр, университет. Стильный дизайн фасадов и апартаментов жилого комплекса не оставит равнодушным жителей данного жилого комплекса.
На продажу выставлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 3+2 дуплекс, 4+1, 4+2 дуплекс, 5+2 дуплекс.